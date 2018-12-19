На сайте Житомирской епархии УПЦ 18 декабря опубликовали официальное опровержение фейковой информации о переговорах митрополита Житомирского и Новоград-Волынского Никодима (Горенко) по поводу оформления перехода в ПЦУ.

Митрополит Никодим / Фото: УПЦ

Текст обращения разместили на сайте Житомирской епархии УПЦ.

Речь идет об информации, которую житомирский сайт «20 хвилин» разместил от имени читателя. В «читательском сообщении» до ведома общественности доводят, что митрополит Никодим якобы «провел переговоры с духовенством и активистами о предотвращении провокаций и недоразумений во время оформления перехода в Православную церковь Украины». Автор коммюнике не только поделился информацией, но и призвал единомышленников «поддержать» «желание» владыки Никодима присоединиться к ПЦУ.

«Сообщаем, что никаких официальных заявлений или каких-либо обращений о своем переходе в «ПЦУ», а тем более переговорах, митрополит Житомирский и Новоград-Волынский Никодим не предоставлял, а поэтому любая информация, которая появляется или будет появляться в СМИ на эту тему, является неправдивой до официальных обращений митрополита Никодима», – написали на житомирском епархиальном сайте в ответ на ложные сообщения.

Верующих в связи с данными событиями призвали усилить молитвы «за мир в человеческих сердцах и умножение любви друг к другу».