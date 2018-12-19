Департамент охраны культурного наследия Киевской городской государственной администрации планирует разработать научно-проектную документацию «Границы и режимы использования зон охраны памятника градостроительства местного значения «Улица Крещатик» для дальнейшей подготовки досье на номинацию о включении улицы Крещатик в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом говорится в тексте городской целевой программы «Охрана и сохранение культурного наследия Киева на 2019-2021 гг.», сообщает пресс-служба КГГА.

На разработку документации запланировано выделить 1,8 млн грн на 3 года.

Кроме того, предусмотрена разработка научно-проектной документации «Границы и режимы использования зон охраны памятника истории, ландшафта местного значения «Исторический ландшафт Киевских гор и долины р. Днепр». Финансирование этих работ определено на уровне 3 млн грн на 3 года.

Программа включает также ряд других мероприятий, направленных на сохранение культурного наследия столицы.

«Одним из важных пунктов является наработка подготовительных материалов к выкупу аварийных памятников культурного наследия и возвращение в коммунальную собственность. В этом вопросе сейчас уже все зависит от Верховной Рады. Летом по инициативе Департамента были предложены и приняты в первом чтении изменения в законы Украины относительно усиления ответственности за доведение до разрушения памятников и внедрение возможности принудительного выкупа таких зданий в коммунальную собственность местных общин. Сейчас все достопримечательности, даже местного значения, могут быть выкуплены исключительно в государственную собственность. Верю, на уровне Верховной Рады понимают важность этого законопроекта и не будут затягивать с принятием во втором чтении», - сказал директор Департамента охраны культурного наследия Александр Никоряк.