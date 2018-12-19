также в разделеСтолица
В Киеве заработали пункты обогрева 9
В Киеве маршрутка сбила пешехода 13
На столичных Позняках горел лицей 21
«Снежный апокалипсис» в Киеве отменяется: прогноз оказался учебным 72
Киев предупредили о «снежном апокалипсисе» и похолодании до -20 295
Двух парней, ограбивших АЗС в Киеве, отправили под домашний арест 29
На станции киевского метро умер мужчина 68
На столичной Борщаговке продлили ремонт трамвайной линии 43
На Софийской площади задержали мужчин с ножом и нунчаками 113
Порядок во время Объединительного собора охраняют 4 тысячи правоохранителей 51
Полиция закрыла в центре Киева подпольное казино 34
Задержан хулиган, разбивший окно в здании КГГА 17
Неизвестные разбили окно в здании КГГА 26
В Киеве демонтируют памятник Суворову 167
Сегодня в Киеве изменится график движения транспорта 46
В Киеве на выходных не будут ходить трамваи на Борщаговку 50
В Киеве выбирают талисман города 36
Киевсовет утвердил городской бюджет на 2019-й год 19

Департамент охраны культурного наследия Киевской городской государственной администрации планирует разработать научно-проектную документацию «Границы и режимы использования зон охраны памятника градостроительства местного значения «Улица Крещатик» для дальнейшей подготовки досье на номинацию о включении улицы Крещатик в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом говорится в тексте городской целевой программы «Охрана и сохранение культурного наследия Киева на 2019-2021 гг.», сообщает пресс-служба КГГА.

На разработку документации запланировано выделить 1,8 млн грн на 3 года.

Кроме того, предусмотрена разработка научно-проектной документации «Границы и режимы использования зон охраны памятника истории, ландшафта местного значения «Исторический ландшафт Киевских гор и долины р. Днепр». Финансирование этих работ определено на уровне 3 млн грн на 3 года.

Программа включает также ряд других мероприятий, направленных на сохранение культурного наследия столицы.

«Одним из важных пунктов является наработка подготовительных материалов к выкупу аварийных памятников культурного наследия и возвращение в коммунальную собственность. В этом вопросе сейчас уже все зависит от Верховной Рады. Летом по инициативе Департамента были предложены и приняты в первом чтении изменения в законы Украины относительно усиления ответственности за доведение до разрушения памятников и внедрение возможности принудительного выкупа таких зданий в коммунальную собственность местных общин. Сейчас все достопримечательности, даже местного значения, могут быть выкуплены исключительно в государственную собственность. Верю, на уровне Верховной Рады понимают важность этого законопроекта и не будут затягивать с принятием во втором чтении», - сказал директор Департамента охраны культурного наследия Александр Никоряк.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/осень
2720 грн.
11
Теги