В Николаевской области сотрудники Службы безопасности Украины совместно со следователями полиции и под процессуальным руководством прокуратуры разоблачили на фактах вымогательства взяток директора территориального центра социального обслуживания одной из районных государственных администраций, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что чиновник центра наладила механизм получения «откатов» от местных предпринимателей, которые заключали контракты на восстановление социальных объектов.

Сотрудники СБУ задокументировали получение злоумышленницей первой части «транша», который составил 25% стоимости договора о проведении текущего ремонта административного здания Центра социального обслуживания. Правоохранители задержали злоумышленницу при получении шести тысяч гривен окончательного расчета. Сейчас в рамках открытого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины уголовного производства продолжаются неотложные следственные действия.