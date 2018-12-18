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Кабинет Министров на своем заседании 18 декабря одобрил Морскую доктрину Украины на период до 2035 года. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.  

«Это крайне важное решение для Украины, особенно учитывая агрессию РФ на Азове. Доктрину разработана Министерством инфраструктуры и поддержана Минобороны, МВД, ГосЧС - всем правительством в целом», – отметил он.

По словам Омеляна, новая доктрина должна усилить позиции Украины в Азовском и Черном морях, Керченском проливе с учетом действий Российской Федерации как страны-агрессора.

«Украина не ослабит своих позиций на море, не прекратят свою работу украинские порты. Обновленная Морская доктрина Украины - это комплексный стратегический документ, определяющий приоритеты последовательной морской политики Украины на долгосрочную перспективу», – подчеркнул Омелян.

Он сообщил, что новая доктрина является выполнением указа Президента Петра Порошенко и решения СНБО по защите национальных интересов на юге и востоке Украины, в Черном и Азовском морях и Керченском проливе.

«Меняется ситуация на море - меняет и Украины свою политику. Чем сильнее давление, тем сильнее сопротивление. Как третий закон Ньютона», – подытожил Омелян.
ForUm

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