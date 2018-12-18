Украинец Анатолий Ломаченко стал тренером года по версии издания Sports Illustrated.
Отмечается, что Ломаченко тренировал не только своего сына Василия, но и Александра Усика, Александра Гвоздика и других спортсменов, передает Украинская правда.
Также сообщается, что в тренировочном лагере тренера называют «Папаченко».
Напомним, Василий Ломаченко в 2018 году стал обладателем 2 чемпионских титулов в легком весе – WBA и WBO. Ассоциация журналистов Америки, пишущих о боксе, снова признала его лучшим pound-for-pound боксером мира.
Александр Усик является чемпионом мира по версии WBC, WBO, IBF и WBA, а также владеет поясом журнала The Ring. В последнем бою Усик защитил все свои пояса, отправив в нокаут британца Тони Беллью.
Александр Гвоздик владеет титулом чемпиона мира в полутяжелом весе.
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