Украинец Анатолий Ломаченко стал тренером года по версии издания Sports Illustrated.

Отмечается, что Ломаченко тренировал не только своего сына Василия, но и Александра Усика, Александра Гвоздика и других спортсменов, передает Украинская правда.

Также сообщается, что в тренировочном лагере тренера называют «Папаченко».

Напомним, Василий Ломаченко в 2018 году стал обладателем 2 чемпионских титулов в легком весе – WBA и WBO. Ассоциация журналистов Америки, пишущих о боксе, снова признала его лучшим pound-for-pound боксером мира.

Александр Усик является чемпионом мира по версии WBC, WBO, IBF и WBA, а также владеет поясом журнала The Ring. В последнем бою Усик защитил все свои пояса, отправив в нокаут британца Тони Беллью.

Александр Гвоздик владеет титулом чемпиона мира в полутяжелом весе.