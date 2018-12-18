17 декабря российские оккупационные войска 7 раз нарушили режим прекращения огня. Применение запрещенного вооружения не зафиксировано, сообщает пресс-центр ООС.

Опорные пункты украинских войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Крымское на луганском направлении, в районе населенного пункта Луганское на Светлодарском направлении, вблизи населенных пунктов Марьинка, Тарамчук, Славное - на донецком направлении, а также в районе поселка Гнутово на мариупольском направлении.

В результате боевых действий ни один украинский военный не пострадал.

По данным разведки, 17 декабря одного оккупанта уничтожили и 4 ранены.

В течение текущих суток враг открывал огонь по позициям украинских военных в районе поселка Славное на Донецком направлении, а также в районе населенного пункта Чермалык на мариупольском направлении.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток нет.