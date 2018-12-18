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Американская киноакадемия опубликовала список из девяти картин-претендентов на статуэтку «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

В этот шорт-лист не попали украинский фильм «Донбасс»  Сергея Лозницы и российский «Собибор» Константина Хабенского, сообщается на сайте кинопремии.

Претендуют на премию ленты:  

«Магазинные воришки» (Япония);

«Айка» (Казахстан);

«Капернаум» (Ливан);

«Рим» (Мексика);

«Холодная война» (Польша);

«Пылающий» (Южная Корея);

«Птицы прохода» (Колумбия);

«Виновный» (Дания);

«Никогда не отводи взгляд» (Германия).

Окончательный список номинантов на «Оскар» будет объявлен 22 января 2019 года, а вручение самой престижной награды в киноискусстве состоится 24 февраля.

В октябре «Донбасс» прошел квалификацию на участие в категории Лучший фильм на иностранном языке кинопремии «Оскар».

Фильм рассказывает о людях, живущих в зоне вооруженного конфликта на востоке Украины. 

Поясняя замысел своей ленты, режиссер подчеркнул: «Донбасс — это не регион, а понятие, и это стало возможно потому, что криминальные отношения там — основа жизни, и у многих людей, живущих там, нет почвы под ногами».
ForUm

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