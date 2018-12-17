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16 декабря около полудня в результате обстрела из стрелкового оружия боевиками с Набережного территории населенного пункта Чермалык был ранен 50-летний мужчина, сообщает пресс-центр ООС.

Пострадавшего оперативно на машине волонтеров доставили в Мариупольской военно-медицинский госпиталь с диагнозом: огнестрельное слепое пулевое ранение средней трети левого бедра. После оказания медицинской помощи врачи оценивают его состояние как стабильное.

«Прибыв в госпиталь, наблюдательная группа украинской стороны СЦКК со слов пострадавшего узнала, что огневое ранение он получил, когда днем ​​передвигался по двору своего дома по улице Никитина д. 25», - говорится в сообщении.

Других пострадавших среди гражданского населения в Чермалыке, к счастью, нет.
ForUm

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