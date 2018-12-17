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Национальный банк прогнозирует по итогам 2018 года рекордный показатель прибыли банковской системы Украины, за срок более 10 лет.

Об этом заявила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова в ходе брифинга, передает УНИАН.

«По результатам 2018 года сектор получит прибыль. И, по нашим предварительным оценкам, эта прибыль может стать рекордной за более чем 10 лет»,- сказала она.

Рожкова напомнила, что за 10 месяцев текущего года банки в Украине получили около 15 миллиардов гривен прибыли. «Мы прогнозируем, что прибыльность банковского сектора будет расти и в следующем году. В первую очередь, это связано с завершением работы по очистке балансов - по признанию плохих кредитов, формированию резервов, докапитализации. В будущем значительных расходов на резервы мы не предусматриваем», - добавила она.

Как сообщает пресс-служба регулятора, после четырех убыточных лет банковский сектор получил прибыль – 14,8 млрд грн по результатам десяти месяцев текущего года. К концу года эта тенденция сохранится и, таким образом, по результатам 2018 банковский сектор станет прибыльным впервые после начала кризиса. Главные драйверы этого – рост операционных доходов и снижение отчислений в резервы.

В течение 2019 банковский сектор будет оставаться прибыльным, хотя будет существовать давление на процентную маржу: в условиях общего роста процентных ставок в экономике и конкуренции за депозиты стоимость фондирования банков возрастет.

Главным же риском для прибыльности сектора сегодня является крайне низкая операционная эффективность отдельных государственных банков.
ForUm

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