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Константиновский горрайонный суд Донецкой области признал виновным и приговорил 35-летнего дважды судимого жителя Енакиево к 10 годам лишения свободы за совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) УК Украины. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Доказано, что с октября 2016 по май 2018 мужчина проходил службу в незаконном вооруженном формировании террористической организации «ЛНР» - 3-м мотострелковом батальоне 7-й отдельной мотострелковой бригады так называемой «народной милиции» 2 -го армейского корпуса «ЛНР» в Дебальцево, в должности оператора ПТУР и, в частности, нес боевое дежурство в районе Светлодарской дуги.

Будучи обеспеченным военной формой со знаками различия «ЛНР», бронежилетом российского производства, шлемом и автоматом Калашникова, злоумышленник непосредственно принимал участие в боестолкновениях с военнослужащими ВСУ, пока его преступную деятельность не прекратили в ходе контртеррористических мероприятий на линии разграничения, возле пгт Луганское Бахмутского района, сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военнослужащими.

Суд признал доводы прокуратуры исчерпывающими и обоснованными и приговорил боевика «ЛНР» до 10 лет заключения с конфискацией имущества.
ForUm

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