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В селе Великий Кучуров Сторожинецкого района во время катания на санках травмировался несовершеннолетний парень.

Как сообщает пресс-служба полиции Черновицкой области, местные ребята решили развлечься, покатавшись на санках за машиной. 16-летний местный житель, управляя внедорожником JEEP ​​Grand Cherokee, к которому прицепили сани, повез товарищей кататься селом. Во время буксировки саней водитель автомобиля не учел дорожной обстановки и совершая поворот, допустил опрокидывание сан.

В результате падения с санок 15-летний житель села получил травму головы и был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи города Черновцы. Врачи пытались спасти жизнь парню, однако полученные травмы оказались несовместимы с жизнью и он умер в присутствии медиков.

Следователи начали уголовное производство, предусмотренное частью 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.
ForUm

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