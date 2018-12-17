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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос об объединении России и Беларуси в единое государство не стоит на повестке дня.

«В такой формулировке эта тема не стоит на повестке дня. Она не обсуждалась. Об этом не идет никаких разговоров», - заявил Песков, отвечая журналистам, рассматривается ли вопрос очень плотной интеграции РФ и Беларуси с созданием фактически единого государства с общей валютой, и чтобы это государство после 2024 года возглавил президент РФ Владимир Путин, предает Интерфакс.

По его словам, «РФ и Беларусь имеют союзнические отношения, Беларусь является нашим братским самым близким партнером - стратегическим союзным партнером».

«Беларусь - это наш союзник с большой буквы», - сказал пресс-секретарь российского лидера.

«Что касается планов по расширению интеграции в рамках Союзного государства, то эти планы концептуально прописаны в тех документах, которые существуют в арсенале договорно-правовой базы нашего союзного государства», - заключил Д.Песков.

На просьбу прокомментировать слова президента Беларуси Александра Лукашенко, произнесенные публично или в приватных беседах, о том, что его страна не поступится суверенитетом, Песков сказал: «Что касается приватных разговоров, не забывайте, что наши белорусские коллеги опровергли эту информацию. В остальном я вряд ли имею право комментировать слова Александра Григорьевича».

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко высказал мнение, что под предлогом «глубокой интеграции» Москва хочет инкорпорировать Беларусь в состав России.
ForUm

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