Данные Укрстата о расходах и ресурсах домохозяйств Украины свидетельствует о том, что благосостояние украинцев в этом году растет. Как показали результаты выборочного обследования условий жизни домохозяйств, среднемесячный доход одного домохозяйства в первом полугодии 2018 года составлял 9249 грн. Как подсчитал Укрстат, за год уровень доходов вырос на 23,5%, тогда как инфляция за этот период составила 12,6%. Таким образом, рост доходов почти на 11% превышает уровень инфляции, что говорит о росте благосостояния украинских семей.

Отметим, что домохозяйством считается каждый человек или семья, которые ведут самостоятельное хозяйство и имеют собственный бюджет. Одно среднестатистическое украинское домохозяйство состоит из 2,58 человека.

Размер доходов украинских семей – это не просто сумма зарплат и пенсий, которые приходятся на семью. Учитываются и другие виды доходов. Такие, как суммы безналичных льгот и субсидий, подарков и т.д. При выборочном обследовании расходов и ресурсов домохозяйств к доходам причисляется также условная стоимость продукции, выращенной на приусадебных участках. Даже той, которая идет не на продажу, а для питания самих членов семьи. Стоимость выращенных овощей и собранных ягод рассчитывается по средним ценам в торговой сети. Поэтому понятно, что цифры доходов украинских семей, которые выводит Укрстат, гораздо больше, чем суммы «живых» денег, которые видят украинцы.

Сколько в Украине бедных

Доходы ниже среднего уровня (т. е. ниже 9249 грн в месяц) на сегодняшний день имеют больше половины населения – 58,7%. Причем по сравнению с аналогичным периодом прошлого года эта цифра выросла на 0,2%. В том числе 30,5% украинцев имеют доходы ниже реального прожиточного минимума (в первом полугодии 2018-го Кабмин определил реальный прожиточный минимум на уровне 3233,33 грн). А 2,1% умудряются жить на доходы ниже законодательно установленного прожиточного минимума (менее 1700 грн на этот период).

Добавим, что относительно благополучными, т. е. имеющими доход свыше 200 долларов (точнее, свыше 5160 грн в статистике Укрстата) в Украине можно считать только 27,5% семей.

Однако сравнение с показателями прошлого года также подтверждает: благосостояние украинцев понемногу растет. Например, «богатых», т. е. людей с доходами свыше 5160 грн, к лету 2017 года насчитывалось только 12,9%. Т. е. за последний год их число выросло более чем вдвое. Доходы ниже реального прожиточного минимума по итогам первого полугодия 2017-го имели 37,1% (сейчас 30,5), ниже официального прожиточного минимума – 3,5% семей (сейчас 2,1%).

Абсолютно бедными, по международным критериям, считаются люди, чей доход ниже прожиточного минимума. В Украине считают абсолютной бедностью доход ниже официального прожиточного минимума, хотя в большинстве стран разделения этого показателя на «официальный» и «реальный» не существует. По данным Укрстата, абсолютно бедными в Украине являются 800 тыс. человек. Годом ранее таких насчитывалось 1,4 миллиона.

Если доходов не хватает

Кроме доходов Укрстат считает и совокупные ресурсы домохозяйств. Они включают в себя не только доходы, но также поступления от продажи недвижимости и домашнего имущества, взятые кредиты и долги. Многие составляющие этого показателя человеку приходится брать тогда, когда доходов на жизнь не хватает.

В первой половине 2018 года совокупные ресурсы среднего домохозяйства составили 9426,9 грн – почти на 180 грн больше, чем доходы. Год назад разница между этими показателями была порядка 164 грн.

Но последние данные показывают, что кредитов и долгов у украинцев стало меньше. Если в минувшем году они составляли дополнительные 2,2% к сумме доходов, то теперь – 1,9%.

Субсидии и подсобное хозяйство кормят меньше

В структуре доходов украинских семей львиную долю составляют зарплаты (53,7%) и пенсии со стипендиями (20,8%). Причем за последний год доля зарплат выросла на 2,5%, а доля пенсий и стипендий, несмотря на индексацию, осталась прежней.

Доходы от предпринимательства составляют только 5,8% доходов среднестатистической украинской семьи (год назад было меньше – 4,3%).

Безналичная социальная помощь в виде субсидий и льгот в пересчете на среднестатистическую украинскую семью составляет всего 4,6% (4,4% – за жилкомуслуги и 0,2% остальные – медицинские и др.). Причем за последний год эта цифра упала практически на треть (было 6,5 и 0,4% соответственно).

Меньший доход стала приносить и выращенная на приусадебных участках продукция. Поскольку в Украине только треть семей живут в сельской местности, в пересчете на общее число семей вклад в семейный бюджет подсобного хозяйства оказывается небольшим – 3,9% от потребления собственноручно выращенной продукции и 2,5% от продажи. Годом ранее было 4,№ и 2,5% соответственно.

Если говорить о сельских домохозяйствах, в структуре их доходов самостоятельно произведенная продукция составляет гораздо большую долю доходов. Но процент потребления и у них стал меньше. Так, в первом полугодии 2017-го 10,6% доходов сельских семей составляла продукция с приусадебных участков. В 2018-м составляет 9,9%. Доходы от ее продажи составляли 7,1%, теперь – 7,1% доходов сельской семьи.

Половину доходов «съедаем»

На продукты питания уходит почти половина доходов семьи, причем доля еды за год выросла. К середине 2017-го 47,7% всех семейных расходов приходилось на продукты питания, а в 2018-м приходится 48,3%. А вот доля коммуналки снизилась за год с 19,9 до 17,4%.

Существенно выросли и непотребительские траты, к которым относят покупку акций, банковские вклады. Алименты и помощь родственникам, средства, потраченные на строительство и ремонт жилья. В 2017 году эти траты составляли 6,3% доходов средней семьи, а в этом выросли до 7,5%.

Александра Романюк, «Сегодня»