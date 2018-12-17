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В ночь на понедельник возле греческого частного телеканала Skai взорвалась бомба. В результате инцидента никто не пострадал, но нанесены существенные убытки, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Associated Press.

Полиция сообщила, что взрыв произошел в 2:35 ночи у штаб-квартиры телекомпании в прибрежной зоне близ Афин. Перед этим о запланированном взрыве по телефону сообщил неизвестный, поэтому людей из здания успели эвакуировать.

В результате взрыва в здании разбиты окна и поврежден фасад. Соседние жилые дома и припаркованные авто также были повреждены.

Взрывное устройство прикрепили к металлической защитной ограде на оживленной прибрежной улице в районе Фалиро южнее Афин. 

Пока никто не взял на себя ответственность за взрыв. В прошлом вооруженные крайние левые и анархистские организации нападали на средства массовой информации.

«Это был удар по демократии. К счастью, был нанесен только материальный ущерб. Большое облегчение, что никто не пострадал - благодаря быстрым мерам, которые приняла полиция», - заявила министр по делам общественного порядка Ольга Геровасили.

Расследованием инцидента занимается антитеррористическое подразделение полиции.
ForUm

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