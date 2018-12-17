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За прошедшие сутки, 16 декабря, российский оккупационные войска 16 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба ООС.

В частности, враг открывал огонь из минометов калибра 82 мм по позициям Объединенных сил недалеко от населенного пункта Крымское, что на луганском направлении и в районе поселка Водяное на мариупольском направлении.

Также российские оккупанты вели огонь из БМП-1, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил недалеко от населенного пункта Новолуганское на светлодарск направлении, населенных пунктов Новотроицкое, Пески, Авдеевка, Славное, Тарамчук, Старогнатовка, Каменка на донецком направлении и неподалеку населенных пунктов Чермалык, Павлополь, Лебединское, Водяное на мариупольском направлении.

В результате боевых действий двое военных получили ранения.

По данным разведки, 16 декабря восемь оккупантов были уничтожено и 3 получили ранения.

В течение текущих суток враг открывал огонь по позициям украинских военных у населенного пункта Гнутово, что на мариупольском направлении.
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