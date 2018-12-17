Вчера вечером в Варшаве произошла драка между поляками и украинцами. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на Warszawawpigulce.pl.
«Возле железнодорожного вокзала образовались две группы: украинцы и поляки. После короткого разговора и драки они начали бросаться бутылками. Группы разошлись, обмениваясь оскорблениями», - говорится в сообщении.
Группы разошлись прежде, чем кто-то успел вызвать полицию.
На месте осталось много битого стекла, которое смогут убрать только утром.
Никто не пострадал.
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