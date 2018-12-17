Вчера вечером в Варшаве произошла драка между поляками и украинцами. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на Warszawawpigulce.pl.

«Возле железнодорожного вокзала образовались две группы: украинцы и поляки. После короткого разговора и драки они начали бросаться бутылками. Группы разошлись, обмениваясь оскорблениями», - говорится в сообщении.

Группы разошлись прежде, чем кто-то успел вызвать полицию.

На месте осталось много битого стекла, которое смогут убрать только утром.

Никто не пострадал.