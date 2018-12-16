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«Медийная инициатива за права человека» заявляет о по меньшей мере 89 гражданских заложниках, содержащихся на неподконтрольной Украине территории Донбасса и которых представителям организации удалось идентифицировать, сообщает Радио Свобода.

Сокоординатор организации Мария Томак обнародовала инфорграфику, согласно которой на Луганщине сепаратисты насильно удерживают 6 военных и 13 гражданских. По информации правозащитников, скорее всего, этих людей удерживают в Луганском СИЗО и бывшем здании управления СБУ (которое сейчас занимает «МГБ ЛНР»).

В Донецкой области МИПЧ насчитывает 7 военнопленных и 76 гражданских заложников. По данным организации, их могут держать в СИЗО города Донецк, Макеевской исправительной колонии №32, Снежнянской исправительной колонии №127, а также захваченном группировкой «ДНР» помещении арт-центра «Изоляция».

Среди заложников - украинский журналист, автор Радио Свобода Станислав Асеев (Васин). Он находится в заключении, по разным данным, с мая или июнь 2017 года. Сначала он просто исчез, две недели о нем ничего не было известно. Позже подконтрольная России группировка «ДНР» признала его задержание и обвинила в шпионаже в пользу Украины. Также МИПЧ говорит об удержании в заложниках медсестры из Горловки Марины Чуйковой и предпринимателя Романа Сагайдака.

Кроме того, правозащитники назвали имена некоторых украинских военных, удерживающихся в плену сепаратистов уже почти четыре года.

15 декабря бывшие пленные и общественные активисты провели митинг на Майлане Незалежности с целью привлечения внимание к судьбам людей, которые сейчас силой удерживаются на неподконтрольной Украины территории.

Напомним, 27 декабря 2017 состоялся поселений обмен пленными между ОРДЛО и Украиной.

Всего на подконтрольную Украине территорию вернулись 73 человека.

Украинская сторона передала представителям ОРДЛО 233 человек. 
ForUm

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