Оппозиционный блок определил кандидата в Президенты – Александра Вилкула. В партии призвали все политические силы, реально находящиеся в оппозиции, а также местное самоуправление, трудовые коллективы, лидеров промышленных предприятий и профсоюзов объединиться вокруг кандидатуры Вилкула.

Глава политсовета Оппозиционного блока Борис Колесников, выступая с трибуны, сказал: «Мы посоветовались с профсоюзами, с трудовыми коллективами, с органами местного самоуправления, с лидерами промышленников и предпринимателей и пришли к выводу, и просим вас на предстоящих выборах президента нашей страны объединиться вокруг кандидатуры Александра Юрьевича Вилкула. Я надеюсь на победу».

Также к однопартийцам обратился и Вадим Новинский, глава фракции Оппозиционного Блока в парламенте. «У нас есть мощная команда, у нас есть все условия для того, чтобы мы победили на этих выборах. Будут сформированы штабы во всех регионах нашей страны для поддержки кандидата в президенты, который будет выдвигаться согласно закону Украины в январе месяце на следующем съезде, который наша партия проведет. По моему глубочайшему убеждению, самым достойным от нашей партии, чтобы принять участие в выборах президента, является Александр Юрьевич Вилкул», - сказал он.

Вилкул поблагодарил всех за оказанное доверие. «Моя цель, наша цель – сделать так, чтобы наша партия была первой в стране и привела страну к успеху. Я уверен, что нам это под силу.

Таких людей как мы с вами, не пятьсот человек, которые находятся сейчас здесь, и даже не 60 тысяч членов нашей партии. На самом деле – нас миллионы, за нами огромное количество людей, которые видят другой путь страны. Это путь мирной, успешной и богатой страны».

Он подчеркнул, что в Украине межвыборные циклы - пять лет. «И не дай Бог, если на следующих выборах победит или действующий президент, я не могу представить, как это может быть, или кто-нибудь, похожий на действующую власть, то это до конца уже приведет страну к краху. И все надежды украинцев, миллионов украинцев обращены на нас.

За последние три недели я провел огромное количество встреч.

Проехал пол страны. От Киева до Одессы, Запорожье, Днепропетровск, Дружковка, Мариуполь. Кривой Рог, многие-многие другие города.

И я вижу, как нас принимают люди.

И я вижу, как люди нам доверяют.

И эта поддержка, это доверие дает силы мне и всем нам бороться и побеждать», - сказал Вилкул.