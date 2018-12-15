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В субботу, 15 декабря, прошел VIII съезд политической партии Оппозиционный блок. Глава «оппозиционного правительства» Борис Колесников призвал съезд партии сплотиться вокруг Александра Вилкула.

«У нас несколько задач. Первая -  добиться мира. Вторая – дать людям зарплату на Родине. Путь Украины – это не путь вечной войны. Наш путь – это внеблоковое независимое государство», -  в своем выступлении отметил Александр Вилкул.

На съезде отметили, что политсила готова участвовать в президентских и парламентских выборах. Кроме того, на съезде избирали нового председателя политсовета. Так, новым председателем политсовета «Оппоблока» был избран Борис Колесников. Также на VIII съезде «Оппоблока» было принято решение о внесении изменений в устав политической силы.

Народный депутат Украины, глава парламентской фракции Оппозиционного блока Вадим Новинский во время своего выступления на съезде отметил: «Оппозиционный блок представляет интересы избирателей всей Украины, а не только Юго-Востока. Мы были, есть и будем единственной идеологической оппозицией к действующей власти. И мы последовательно и принципиально отстаиваем наши ценности: выступаем против вступления Украины в НАТО, переписывания истории, героизации воинов УПА, дискриминации граждан по языковому принципу. Мы были первыми, кто поддержал Минские соглашения, делали и делаем все для восстановления мира в нашей стране».  Политик также заявил, что Оппозиционный блок -  единственная политическая сила в стране, поддерживающая каноническое православие. И сообщил, что заявление о поддержке Украинской православной церкви во главе с блаженнейшим митрополитом Онуфрием внесено в итоговую резолюцию съезда, которая также осудила попытки власти вмешаться во внутренние церковные дела».
ForUm

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