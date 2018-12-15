15 декабря, сразу после завершения утреннего богослужения, около 20-ти молодых людей спортивного телосложения зашли в Винницкий Свято-Преображенский кафедральный собор УПЦ и отобрали у охраны ключи от собора, ворот на въезде на территорию.

Фото: orthodox.vinnica.ua

Клирики епархии сообщают, что на данный момент в соборе выставлена ​​«новая охрана», у которой и находятся теперь ключи. Об этом передает информационно-просветительский отдел УПЦ.

В это же время на официальном сайте Винницкой епархии появилось заявление о ситуации вокруг Спасо-Преображенского кафедрального собора.

В пресс-службе епархии сообщают, что помещение собора, переданные государством в пользование религиозной общине «на данный момент остаются в пользовании общины. В то же время постройки собора и исторического архитектурного комплекса «Муры», в который они входят и который является памятником архитектуры национального значения», является собственностью государства Украина и находятся под ее охраной».

Прямо в Винницкой епархии не объясняют, чем обусловлено неожиданная и срочная смена охраны главного Собора епархии именно сегодня, а пишут следующее: «В опубликованном 14 декабря на сайте облгосадминистрации заявлении Винницкого совета обороны содержится предостережение граждан от любых противоправных действий на религиозной почве, особенно учитывая то, что на территории области действует правовой режим военного положения».

В заявлении указано: «Храмы переданы религиозным общинам, как юридическим лицам, в управление, а земля — ​​в постоянное пользование. Попытки других лиц заявить о своих правах на объекты, вопреки действующим правовым нормам, могут расцениваться как нарушение законодательства Украины». Среди таких храмов назван именно Спасо-Преображенский кафедральный собор. Таким образом, государство в лице областной власти, заявило об обеспечении безопасности и предотвращении любых силовых действий относительно кафедрального собора и верующих. В настоящее время в Спасо-Преображенском соборе г. Винница спокойно: совершаются богослужения и отправляются требы для прихожан храма».

В то же время клирики епархии сообщают, что не могут попасть и в помещение епархиального управления – их туда не пускают. Также поступает информация о том, что представители Службы безопасности Украины пытаются заставить ряд священников поддержать автокефальные настроения их архиерея митрополита Симеона, который по сообщениям СМИ, находится сейчас в Киеве, где проходит Объединительный собор. В сторону священнослужителей поступают различные угрозы, в случае если они и в дальнейшем будут отстаивать свою каноническую позицию, сообщают в УПЦ.

Позже в СМИ появились подробности относительно ситуации с кафедральным Собором в Виннице. Как выяснили журналисты издания «Страна» , 14 декабря там состоялось собрание общины собора, которое приняло решение перейти всей общиной в Единую Украинскую Поместную Церковь. Костяк общины (необходимая для легитимности собрания десятка) был сформирован из лично преданных митрополиту Симеону прихожан. При этом объявление о собрании на службах не оглашалось. Таким образом о нём не знало подавляющее большинство прихожан.

В настоящее время собор открыт для посещения и молитв, но входы и выходы из него контролируют люди спортивной наружности. У них же находятся ключи от собора и ворот.