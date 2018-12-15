Закон о государственном бюджете Украины на 2019 год опубликован в газете Верховной Рады «Голос Украины».



Законом определены на 2019 год доходы госбюджета Украины в сумме 1.026.131.809,2 тыс. гривен, в том числе доходы общего фонда госбюджета - в сумме 928.507.915 тыс. гривен и доходы специального фонда - в сумме 97.623.894,2 тыс. гривен; расходы госбюджета в сумме 1.112.129.997,6 тыс. грн; предельный объем дефицита в сумме 89.989.320 тыс. гривен.

Также определен на 31 декабря 2019 предельный объем государственного долга в сумме 2.060.101.364,5 тыс. гривен и предельный объем гарантированного государством долга в сумме 388.630.087,1 тыс. гривен.

Законом установлен в 2019 году прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц в размере с 1 января 2019 года - 1853 гривни, с 1 июля - 1936 гривен, с 1 декабря - 2027 гривен, а для основных социальных и демографических групп населения:

детей в возрасте до 6 лет: с 1 января 2019 года - 1626 гривен, с 1 июля - 1699 гривен, с 1 декабря - 1779 гривен;

детей в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 января 2019 года - 2027 гривен, с 1 июля - 2118 гривен, с 1 декабря - 2218 гривен;

трудоспособных лиц: с 1 января 2019 года - 1921 гривна, с 1 июля - 2007 гривен, с 1 декабря - 2102 гривны;

лиц, которые потеряли работоспособность: с 1 января 2019 года - 1497 гривен, с 1 июля - 1564 гривны, с 1 декабря - 1638 гривен.

Установлена в 2019 году минимальная заработная плата в месячном размере: с 1 января - 4173 гривни; в почасовом размере: с 1 января – 25,13 гривни.

Документом также установлено, что в 2019 году уровень обеспечения прожиточного минимума для назначения помощи согласно Закону Украины «О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям» в процентном соотношении к прожиточному минимуму для основных социальных и демографических групп населения составляет: для трудоспособных лиц - 21 процент, для детей - 85 процентов, для лиц, утративших трудоспособность, и лиц с инвалидностью - 100 процентов соответствующего прожиточного минимума.

Размер государственной социальной помощи малообеспеченным семьям в 2019 году не может составлять более 75 процентов уровня обеспечения прожиточного минимума для семьи.

Закон вступит в силу 1 января 2019 года.



Как сообщал ForUm, Верховная Рада приняла Закон «О Государственном бюджете Украины на 2019», ночью 23 ноября.

7 декабря документ подписал Президент.