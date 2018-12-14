Скандал вокруг ЖК «Чайка» - это еще одна страница в учебнике рейдерской истории независимой Украины. Король «паленой водки» Павел Климец трижды пытался установить контроль над популярным жилым комплексом, в котором проживают двенадцать тысяч человек. Но не на тех напал – ООО «ОМОКС» - девелопер ЖК «Чайки», 10 декабря отбил очередную угрозу - теперь в Киевском апелляционном суде. Но можно ли ставить в этом деле точку? Давайте разбираться.

ЖК «Чайка» на слуху у потенциальных покупателей квартир: находится за чертой Киева, но добираться в город близко и удобно. Развитая инфраструктура. Чистый воздух. Комфортное место для молодых семей с детьми. Уже заселены 33 дома - это 7000 тысяч квартир на площади 39,5 гектаров и продолжают застраиваться новые. Завершение строительства ЖК «Чайка» запланировано к 2020 году.

«Чайка» - детище девелоперской компании «ОМОКС», управляющим собственником которого является Алексей Кулагин. Активно развивать проект ему помогает президент группы компаний «Чайка» Оксана Кулагина. Комплекс был построен с нуля, что называется в чистом поле, вся инженерная инфраструктура (свет, газ, вода) были построены компанией «ОМОКС», а затем переданы в коммунальную и государственную собственность до ввода первого дома в эксплуатацию.

Как говорит Алексей Кулагин, строили комплекс как для себя, чтобы потом не стыдно было смотреть жильцам в лицо. В общем, «ОМОКС» Кулагина обеспечил не только ЖК «ЧАЙКА», а и села Чайки, Петровское, Белогородка, Петропавловскую и Софиевскую Борщаговки необходимой для из развития инженерной инфраструктурой, которая в перспективе рассчитана 300-тысячный город. Земли села Чайки сейчас застроены только на 20%, «ОМОКС» создал инфраструктуру и владеет техническими возможностями для застройки всех земель Чайки.

Но, увы, как часто происходит в нашей стране, на успешный бизнес всегда кто-то да позарится. В ситуации с ЖК «Чайкой» это стали бизнес-партнеры Кулагиных по обслуживающим комплекс сервисным компаниям (ЖЭКм, котельные и пр.) – Андрей Шишов и Павел Климец. «Господа» с большой дороги решили заняться рейдерством и забрать себе ВСЕ, что создали Кулагины, вплоть до личного имущества. По их замыслу это полностью лишит оппонентов возможности сопротивляться рейдерскому захвату.

В ход пошла тяжелая артиллерия: подделка правоустанавливающих документов, непонятно откуда взявшиеся псевдоактивисты, заказные публикации в прессе. И, конечно же, по классике – Печерский суд, самый честный и неподкупный в мире.

В тандеме Шишов-Климец лидирующая роль принадлежит последнему: королю теневого рынка водки и экс-регионалу. О старте Павла Климца на водочном поприще информации сохранилось крайне мало. Но можно уверенно утверждать, что в Украине в начале лихих 90-х водка и бензин считались ключевыми «бандитскими кормушками». Вместе со своим отцом он начинал с торговли якобы иностранным алкоголем: торговыми марками «Absolut», «Metaxa» и «Xenta». Была ли это оригинальная продукция – большой вопрос.

Но для Климца это было мелко – хотелось большего. Например, начать собственный водочный разлив в тару. А сделать это можно было только при наличии «мохнатой лапы». Не говоря уж о том, чтобы «прихватизировать» Донецкий ликероводочный завод, хозяином которого Климец впоследствии стал и на базе которого, собственно, и открыл «Олимп». Впоследствии украинские СМИ писали, что неоднократно Павел Климец пользовался услугами ОПГ Алексея Чеботарева и Александра Лищенко, ранее работавших в киевской «Бригаде» Прыщика. По заказу Климца, люди Чеботарева наезжали на различные водочные предприятия. В ход шли запугивания, экономические «подставы» и организация искусственных долговых ям. В 2000-х годах наступила пора построения белой деловой репутации и поход в большую политику: Климец был народным депутатом двух созывов от «Партии регионов», но в 2010 году впал в немилость партийному руководству.

По свидетельству журналиста Павла Баранецкого, у Климца есть подпольные спиртовые цеха: в Донецке, Краматорске, а третий расположен прямо на территории ликеро-водочного завода «Prime» в Малиновке. В довесок ко всему он сотрудничал с руководством так называемой ДНР через работу ликеро-водочного завода в столице «молодой народной республики».

Теперь о делах сегодняшних. Пожелав забрать себе ЖК «Чайку», Климец пошел в Печерский районный суд. Причем, внимание, не с иском к Кулагиным, а только с НАМЕРЕНИЕМ подать иск. Но это ничуть не смутило судью Ирину Кирилюк, которая одним махом наложила арест на банковские счета в размере 150 миллионов гривен и имущество. И сразу же Кирилюк неожиданно для многих ушла на трехнедельный больничный. Но Кулагины сдаваться не планировали и подали апелляцию в Киевский апелляционный суд, получив аж через 90 долгих дней - 10 декабря полную сатисфакцию: судья сняла арест со счетов и имущества и отклонила какие-либо претензии Климца.

Алексей Кулагин отметил, что приветствует объективное и справедливое решение Киевского апелляционного суда: «Знаем, что правда в этом деле на нашей стороне. Частная собственность является неприкосновенной и одной из основ по-настоящему демократического европейское общества, которое мы развиваем в Украине». Но успокоится ли на этом Климец? Время покажет, но уж слишком лакомым куском для него выглядит все построенное Кулагиными в Чайке. К том уже Климец вместе со своим компаньоном Шишовым нацелились на застройку аэродрома «Чайка» и всей прилегающей территории, а этой ни много ни мало 500 гектаров земли. А инженерная инфраструктура, созданная Кулагиными, им нужна для этих целей как воздух. Поэтому через коррумпированных силовиков и чиновников они «душат» честного и успешного девелопера. Но если нужно, на его защиту встанут и жильцы ЖК «Чайка» - они полностью на стороне Алексея Кулагина и ставят его в пример другим горе-строителям, наплодившим массу проблемных ЖК по всему Киеву.