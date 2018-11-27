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Создание индустриальных парков, свободных таможенных зон промышленного типа, внедрение налога на выведенный капитал не могут быть полноценной заменой развитию свободных экономических зон в Украине. Об этом в своем блоге пишет директор Института свободных экономических зон Павел Климец.

«Все это – инструменты для привлечения инвесторов. Но, к примеру, создание индустриальных парков направлено, в первую очередь, на развитие отдельного населенного пункта, а свободных экономических зон – на развитие определенных отраслей в целом регионе», - объясняет Климец разницу между ИП и СЭЗ. Кроме того, льготы, предусмотренные для индустриальных парков, не нивелируют возможности предоставления льгот свободным экономическим зонам.

Также не может подменить СЭЗ и создание свободных таможенных зон промышленного типа.

«Главное отличие в том, что свободная таможенная зона не является таможенной территорией Украины, в отличие от СЭЗ. В СТЗ от уплаты всех таможенных платежей освобождаются и оборудование, и сырье, и комплектующие, но вывоз готовой продукции (или ранее ввезенного сырья, материалов, комплектующих) из СТЗ на территорию Украины осуществляется с уплатой всех необходимых таможенных платежей. СТЗ удобно создавать в портах, на пересечении транспортных путей, у границ для переработки импортной продукции с дальнейшим экспортом произведенных в СТЗ товаров. СЭЗ же направлена не только на переработку, но и на использование местных ресурсов», - подчеркнул Климец.

Директор Института свободных экономических зон отметил и то, что возможное введение налога на выведенный капитал само по себе также является стимулом для инвесторов. Но ННВК – это, в первую очередь, поддержка реинвестирования, а СЭЗ - стимул для развития определенного региона плюс определенной отрасли экономики, у которой в этом регионе уже есть условия для старта и перспективы.

«Все инструменты, поднимающие экономику страны, хороши – учитывая политические решения и снижение инвестиционной привлекательности воюющей страны», - считает Климец.

По его словам, создание новых и/или воссоздание ранее существовавших свободных экономических зон возможно при проведении глубокого анализа социально-экономического уровня развития регионов и разработки реальных стратегий их развития. «Не в общих фразах, а нужно конкретно определить, где и какие производства, какой мощности размещать, сколько рабочих мест нужно создавать, какая поддержка может быть предоставлена инвестору и в каком виде», - отметил Климец.

Директор Института СЭЗ считает, что в Украине целесообразно создать консультативный орган для разработки таких предложений с привлечением к его работе представителей Минэкономразвития, местных органов самоуправления, предпринимателей, зарубежных экспертов, ассоциаций, Офиса по привлечению и поддержке инвестиций.

Институт свободных экономических зон создан в июле 2018 года. Основная цель его деятельности - содействие созданию и развитию специальных (свободных) экономических зон, индустриальных и технологических парков в регионах Украины, улучшению инвестиционного климата, укреплению местного самоуправления и развитию территориальных общин.

Основатель и директор Института Климец - украинский предприниматель и политик. В 2006 году он выступил инициатором создания индустриального парка «Малиновка» в Харьковской области. Этот проект был реализован «с нуля», без всякой помощи со стороны государства.
ForUm

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