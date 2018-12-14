также в разделеРелигия
Верующие УПЦ молились возле Рады о невмешательстве власти в дела Церкви 11
Пуля быстрее кулака - Корчинский пригрозил Усику за поддержку УПЦ 81
В УПЦ заявили, что не планируют протестов против Объединительного Собора 16
Западноевропейский экзархат просит РПЦ о каноническом признании 30
Первое богослужение Вселенского патриархата в Андреевской церкви возмутило сторонников томоса 72
Митрополит Антоний: Истинную Церковь не перепутать с фальшивкой 18
В РПЦ призвали не проводить Объединительный собор в Украине 51
Усик заявил, что в случае захвата Лавры станет на сторону монахов 52
Народные депутаты просят признать незаконным обращение Порошенко о Томосе 59
В Киеве митрополит УПЦ благословил волонтеров перед началом духовной миссии на Восток Украины 35
На Тернопольщине сторонники УПЦ и УАПЦ подрались прямо в церкви 58
Архиереям Донбасса вернули пропуски через линию разграничения 12
В Киево-Печерской лавре проведут выставку-ярмарку ко Дню святого Николая 31

Сотрудники СБУ Винницкой области везут в Киев Митрополита Могилев-Подольского и Шаргородского УПЦ Агапита (Бевцика).

Митрополит Могилев-Подольский и Шаргородский Агапит / mp-eparhia.org.ua

Об этом в пятницу после обеда написал на своей странице в Фейсбук глава Синодального юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов.

«Помните я говорил, что епископов УПЦ будут на собор с "охраной" доставлять? Так вот, сегодня Митрополита Могилев-Подольского и Шаргородского Агапита (Бевцик) в принудительном порядке СБУ Винницкой области доставляет в Киев», - написал он.

Протоиерей Александр Бахов также отметил, что владыку забрали из дома, где он гостил в Черновицкой области, при этом указав: «Официальная версия - на разговор с Президентом!».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

227
Теги