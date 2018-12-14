Сотрудники СБУ Винницкой области везут в Киев Митрополита Могилев-Подольского и Шаргородского УПЦ Агапита (Бевцика).

Митрополит Могилев-Подольский и Шаргородский Агапит / mp-eparhia.org.ua

Об этом в пятницу после обеда написал на своей странице в Фейсбук глава Синодального юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов.

«Помните я говорил, что епископов УПЦ будут на собор с "охраной" доставлять? Так вот, сегодня Митрополита Могилев-Подольского и Шаргородского Агапита (Бевцик) в принудительном порядке СБУ Винницкой области доставляет в Киев», - написал он.

Протоиерей Александр Бахов также отметил, что владыку забрали из дома, где он гостил в Черновицкой области, при этом указав: «Официальная версия - на разговор с Президентом!».