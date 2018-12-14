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Кривожанин на микрорайоне 4-й Заречный 13 декабря намеревался украсть кабельную продукцию, но погиб. 

Местные жители услышали шум на крыше, вызвали полицию. Когда приехали правоохранители, мужчина принялся убегать, сообщает Первый Криворожский. 

Он упал на землю, получил травмы, несовместимые с жизнью. 


Это случилось около 22:30.

В Криворожском отделе полиции сообщили, что парню был 21 год, он местный житель. Сейчас тело умершего отправлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти. Только после это будет решаться вопрос об открытии уголовного дела.
ForUm

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