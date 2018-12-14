Медучреждения могут получать фейковые указания относительно действий во время военного положения, предупреждает Министерство здравоохранения.

Об этом сообщила и. о. министра Ульяна Супрун.

«Недавно обнаружили такой фейк в Лисичанске Луганской области. В Центральную городскую больницу им. Титова поступило письмо якобы от Луганской ОГА. В письме было поручение заведению провести подготовительные мероприятия в связи с внедрением военного положения. Впоследствии выяснили, что письмо поддельное, и ОГА в больницу ничего не присылала», - написала она в Facebook.

Супрун подчеркнула, что очень важно, чтобы работники медучреждений и департаментов здравоохранения по всей стране были крайне бдительными и тщательно проверяли всю информацию, которую получают.

Военное положение является правовым режимом, впервые введенным в 10 областях Украины, поэтому именно аспекты, связанные с ним, могут стать предметом для манипуляций и провокаций со стороны враждебных Украине организаций.

Провокаторы могут присылать указания под предлогом военного положения от имени руководящих структур различного уровня. Подделки на первый взгляд не отличаются от официальных писем: они содержат исходный номер, подпись должностного лица и другие стандартные атрибуты официальных обращений. Такие письма могут направляться как в отдельные медучреждения или областные управления здравоохранения с целью подорвать системную работу.

Минздрав передал всю информацию об инциденте в Генштаб ВСУ, Службу безопасности Украины, а также Министерство информационной политики Украины для оперативного совершенствования общего механизма противодействия информационным операциям в условиях военного положения.