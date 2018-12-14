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В Киевской, Львовской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Винницкой, Волынской, Одесской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Николаевской областях продолжаются осадки в виде небольшого снега, сообщает  пресс-служба ГосЧС.

Транспортное сообщение на автомобильных дорогах государственного и местного значения обеспечено. На дорогах местами гололедица.

В Киеве в местах прогнозируемого скопления грузового транспорта функционирует 5 мобильных пунктов обогрева (Брест-Литовское, Бориспольское, Гостомельское и Одесское шоссе и Броварской проспект).

Бригадами облэнерго продолжается работа по восстановлению электроснабжения 40 населенных пунктов в двух областях, а именно: Черниговской – 38, Кировоградской - 2.

На территории Украины небольшой снег, лишь в восточных областях без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер преимущественно юго-восточный, в западных областях северо-западный, 5-10 м / с. Температура от 2 ° мороза до 1 ° тепла, в Крыму и на юге Одесской области 3-8 ° тепла, в Карпатах 1-6 ° мороза.

По Киеву и области небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м / с. Температура в Киеве и области 0-2 ° мороза.
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