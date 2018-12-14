13 декабря российские оккупационные войска 22 раза нарушили режим прекращения огня. Противник продолжает применять запрещенное вооружение, сообщает пресс-центр штаба ООС.
В частности, враг открывал огонь из минометов калибра 120 и 82 мм по позициям Объединенных сил возле хутора Вольный на попаснянском направлении и в районе населенных пунктов Водяное, Гнутово на мариупольском направлении.
Также российские оккупанты вели огонь из БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил недалеко от населенного пункта Крымское – на луганском направлении, в районе населенного пункта Новгородское на горловском направлении, по населенным пунктам Марьинка, Красногоровка, Авдеевка, Невельске – на донецком направлении и позиций украинских военных в районе населенных пунктов Широкино и Водяное на мариупольском направлении.
В результате боевых действий двое украинских военных погибли.
По данным разведки, 13 декабря три оккупанта были уничтожены и четверо получили ранения.
В течение текущих суток враг дважды открывал огонь по позициям украинских военных в районе населенного пункта Гнутово на мариупольском направлении. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.
Как сообщается на странице Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины, 13 декабря, во время выполнения боевой задачи на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил одна из отдельных десантно-штурмовых бригад потеряла двух воинов.
Один из них погиб в результате обстрела со стороны противника, второй – в результате сердечного приступа.
Командование и личный состав десантно-штурмовых войск выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших десантников.
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