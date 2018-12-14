также в разделеОбщество
«Укравтодор» не будет платить за асфальт, уложенный в снег 15
Депутат «забыла» задекларировать катер за миллион 33
Нацсовет оштрафовал три канала из-за недостатка украинского языка 58
Патриарх Кирилл пожаловался в ООН и Папе Римскому на «давление» на УПЦ МП 45
Украину засыпает снегом, на дорогах гололедица 20
СМИ: УПЦ КП поддержала ставленника Филарета на главу новой церкви 67
Активиста Бекирова арестовали в Крыму, МИД протестует 13
13 декабря. Картина дня 34
Аваков не пришел на допрос в ГПУ по делу о покушении на Януковича 59
64-летнего жителя Волыни осудили за сепаратизм в «Одноклассниках» 66
«Центрэнерго» обвинило Лещенко во вмешательстве в деятельность предприятия 81
Гражданина РФ-куратора террористов «ДНР» заочно приговорили к 15 годам 36
Проводники московского поезда пытались провезти 12 кило икры 25
ЕС выделил на гуманитарную помощь востоку Украины еще €4 миллиона 15
Вид на жительство в Польше получили уже 138 тысяч украинцев 16
Оккупанты отправили координатора «Крымской солидарности» в психбольницу 20
Русский язык лишили статуса регионального на Харьковщине 58
Нищук: В Софии Киевской постоянных богослужений не будет 22

Приморский районный суд Одессы заочно приговорил к 5 годам лишения свободы одного из участников массовых беспорядков 2 мая 2014 года в Одессе и лидера местного «Антимайдана» Дениса Яцюка.

Об этом говорится в приговоре суда, передают Українськi Новини.

Следствие установило, что Яцюк, находясь на территории аннексированного Россией Крыма, сделал видеозапись обращения, в котором публично призвал неограниченный круг лиц к протестному движению в Одессе и других городах для отделения юго-восточных регионов от Украины и создания «Республики Новороссия».

Суд допросил 8 свидетелей, которые дали пояснения, что Яцюк является участником трагических событий в Одессе 2 мая 2014 года и сторонников боевиков на Донбассе.

Также он является одним из руководителей организации «Одесская дружина – Антимайдан» и был инициатором создания «Одесской народной республики».

Суд признал Яцюка виновным по ч. 1 ст. 110 (публичные призывы к совершению умышленных действий, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины) Уголовного кодекса.
Осужденный заочно приговорен к 5 годам тюрьмы.

Суд поручил Службе безопасности Украины задержать осужденного и доставить его в пенитенциарное учреждение.
 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/осень
1560 грн.
18
Теги