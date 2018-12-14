Приморский районный суд Одессы заочно приговорил к 5 годам лишения свободы одного из участников массовых беспорядков 2 мая 2014 года в Одессе и лидера местного «Антимайдана» Дениса Яцюка.

Об этом говорится в приговоре суда, передают Українськi Новини.

Следствие установило, что Яцюк, находясь на территории аннексированного Россией Крыма, сделал видеозапись обращения, в котором публично призвал неограниченный круг лиц к протестному движению в Одессе и других городах для отделения юго-восточных регионов от Украины и создания «Республики Новороссия».

Суд допросил 8 свидетелей, которые дали пояснения, что Яцюк является участником трагических событий в Одессе 2 мая 2014 года и сторонников боевиков на Донбассе.

Также он является одним из руководителей организации «Одесская дружина – Антимайдан» и был инициатором создания «Одесской народной республики».

Суд признал Яцюка виновным по ч. 1 ст. 110 (публичные призывы к совершению умышленных действий, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины) Уголовного кодекса.

Осужденный заочно приговорен к 5 годам тюрьмы.

Суд поручил Службе безопасности Украины задержать осужденного и доставить его в пенитенциарное учреждение.

