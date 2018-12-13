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В течение текущих суток российские оккупационные войска 9 раз нарушили режим прекращения огня. При этом зафиксировано 2 случая применения запрещенного вооружения, сообщает пресс-центр ООС.

В частности, враг совершил обстрелы из миномета калибра 82 мм позиций Объединенных сил близ поселка Гнутово на мариупольском направлении.

Опорные пункты украинских войск подверглись огневому воздействию из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия на донецком направлении в районе населенных пунктов Марьинка, Красногоровка, а также в районе населенного пункта Лебединский – на мариупольском направлении.

От вражеской пули снайпера один военнослужащий Объединенных сил погиб.
ForUm

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