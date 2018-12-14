Украинская Православная Церковь не собирается препятствовать проведению Объединительного Собора и устраивать любые провокации ни в эту субботу, ни в любой другой день.

Николай Данилевич / news.church.ua

Об этом сообщил заместитель главы Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич в комментарии телеканалу ZIK в связи с вчерашними обвинениями со стороны СБУ в адрес Церкви, передает информационно-просветительский отдел УПЦ.

«Мы, как Украинская Православная Церковь официально не устраиваем, и не будем устраивать никаких провокаций в субботу, как об этом заявили в СБУ, и в другие дни, - заявил протоиерей Николай Данилевич. - Никаких протестов против Томоса. Я знаю только об одной инициативе: завтра верующие нашей Церкви в 10:00 хотят собраться на мирное молитвенное стояние и выразить таким образом свое несогласие с вмешательством властей в дела Церкви».

Вчера заместитель председателя Службы безопасности Украины Виктор Кононенко обвинил во время брифинга наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла в том, будто «он готовил провокации перед объединительным собором в Киеве», и в то же время добавил, что «оснований для задержания нет».

По мнению заместителя председателя ОВЦС, такие заявления СБУ могут быть попыткой очередного давления на УПЦ накануне Собора, попыткой обвинить ее или в чем-то ограничить.

«Могу официально заявить, что Церковь не планирует каких-либо форм протеста против Объединительного Собора, который состоится в Киеве 15 декабря. Мы никоим образом не будем препятствовать этому и участвовать в этом учредительном Соборе», - сказал он.

Отец Николай подчеркнул, что стояние, которое планируют провести верующие УПЦ в центре Киева, это форма мирного собрания в Православной Церкви, во время которого люди молятся, а не устраивают провокации.