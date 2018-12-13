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Сотрудники Службы безопасности Украины под процессуальным руководством Генпрокуратуры блокировали в Киеве мощный канал незаконного оборота огнестрельного оружия, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что участники организованной группировки, в состав которой входил действующий сотрудник Подольского ГУ Нацполиции в Киеве, специализировались на изготовлении, переоборудовании и дальнейшем сбыте огнестрельного оружия и боеприпасов, в том числе представителям криминальных кругов. Для изготовления оружия злоумышленники использовали иностранные детали, в том числе изготовленные в РФ.

Сотрудники СБУ задокументировали ряд фактов незаконного сбыта огнестрельного оружия участниками группировки. Во время обысков по месту жительства злоумышленников правоохранители изъяли почти двадцать единиц огнестрельного оружия, в том числе иностранного производства и 2500 патронов различного калибра. Двум задержанным организаторам объявлено о подозрении по ч. 1. ст. 263 Уголовного кодекса и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается досудебное следствие, которое устанавливает других лиц, причастных к противоправной деятельности, в том числе представителей правоохранительных органов.
ForUm

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