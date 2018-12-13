Ежегодно компания Google публикует топ самых популярных запросов в сети. Так, из года в год украинцы чаще всего ищут российские сериалы, ТВ-шоу, спортивные события и т.д. Сайт «Сегодня» решил сравнить, как менялись поисковые интересы украинцев за последние годы.

Как отмечает директор компании Google Украина Дмитрий Шоломко, основные тренды остаются неизменными уже длительное время, но в этом году топ запросов сильно отличался от того, что было ранее.

Самым популярным запросом этого года среди украинцев стал чемпионат мира по футболу 2018 г., который проходил в России. К слову, на украинских телеканалах это спортивное событие не транслировали, а в социальных сетях украинцы активно писали о том, что они массово бойкотируют ЧМ-2018; как видим, по поисковым запросам дела обстоят иначе. На втором месте по популярности оказался опять же российский криминальный сериал «Мажор», на третьем – «Евровидение», которое стабильно остается во всех топах. Четвертое место занял сериал украинского производства «Школа», а на пятом месте снова российский продукт – «Полицейский с Рублевки».

Топ самых популярных запросов выглядит так:

ЧМ 2018

Мажор 3 сезон

Евровидение 2018

Школа 2 сезон

Полицейский с Рублёвки 3 сезон

Кемерово

Фильмы 2018

Марина Поплавская

Холостяк 8

Олимпиада 2018

А вот, например, в прошлом году в первую пятерку популярных запросов вошел сериал «Физрук», телешоу «Холостяк», неожиданным стало то, что украинцы часто искали информацию о НАЗК, т.к. политика очень редко попадает в такие рейтинги, на четвертом месте были фильмы 2017 г., а на пятом – анонимайзер.

В 2016 г. на первом месте по запросам было Евро 2016, на втором традиционно оказался сериал «Физрук», 3 сезон, на третьем месте – «Мажор», 2 сезон. На четвертом месте оказалось «Евровидение 2016», а на пятом кинокомикс «Отряд самоубийц».

А вот в 2015 г. лидером был запрос «новости Донецка», правда, уже на втором месте располагался фильм «50 оттенков серого», а на третьем – Жанна Фриске, которая умерла в том году. В 2014 г. топ запросов выглядел более чем странно, если учесть события того времени. Поисковым лидером тогда стал «Физрук», а вот на втором и третьем местах расположились СМИ – Громадське ТВ и 5 канал.

Персона года

«В категории «Персона» украинцы чаще всего искали информацию о трагически погибшей актрисе «Дизель Шоу» Марине Поплавской. Кроме того, в 2018 году украинцы искали информацию о Егоре Криде, Иосифе Кобзоне, Борисе Апреле/Зиандже, американском репере Xxxtentacion и выдающемся ученом Стивене Хокинге, а также о Меган Маркл», – отмечают в компании Google.

Топ запросов в категории «Персона года»:

Марина Поплавская

Егор Крид

Иосиф Кобзон

Борис Апрель/Зианджа

Xxxtentacion

Стивен Хокинг

Меган Маркл

Александр Усик

Александр Захарченко

Надежда Савченко

А вот в прошлом году тройку лидеров заняли исключительно люди из России, на первом месте была Диана Шурыгина, скандал с изнасилованием которой растиражировали средства массовой информации в РФ. На втором и третьем месте были Михаил Задорнов и Дмитрий Марьянов, которые скончались в том году.

В 2016 г. первое место заняла Джамала (победительница Евровидения 2016), на втором был Дональд Трамп (в 2016-м году кандидат в президенты США), а на третьем пропавший водитель BlaBlaCar Тарас Позняков. В 2015 г. лидером рейтинга стала Жанна Фриске, за ней шли разбившийся в ДТП Кузьма Скрябин и убитый Олесь Бузина.

В 2014 г. топ возглавил беглый президент Виктор Янукович, за ним снова шла Жанна Фриске, а на третьем месте был победитель президентских выборов Петр Порошенко.

Фильм года

В категории «Фильм года» первое место занял кинокомикс «Веном», в котором главную роль сыграл Том Харди. На втором был мультфильм «Монстры на каникулах 3», а замыкало тройку продолжение известной мелодрамы – «50 оттенков свободы».

На четвертом месте оказался культовый супергеройский фильм от Marvel «Мстители: Война бесконечности», а на пятом было творение этой же компании – «Дэдпул 2».

Топ запросов в категории «Фильм года»:

Веном

Монстры на каникулах 3

50 оттенков свободы

Мстители: Война бесконечности

Дэдпул 2

Джуманджи. Зов джунглей

Тихоокеанский рубеж 2

Фантастические твари: Преступления Гриндельвальда

Красотка на всю голову

Скажене весілля

В прошлом году кинокомиксы заняли не такие высоки позиции, уступив место другим фильмам. Тогда на первом месте была картина «Форсаж 8», на втором «Пираты карибского моря 5», а на третьем мультфильм «Гадкий я 3».

В 2016 г. украинцы чаще всего искали кинокомикс «Отряд самоубийц», за ним фильм «Дэдпул», а на третьем месте была картина, за которую Леонардо Ди Каприо получил свой заветный Оскар – «Выживший».

В 2015 г. снова лидировали «50 оттенков серого», «Форсаж 7» был на втором месте, а на третьем – российская картина «Левиафан» от режиссера Андрея Звягинцева. В 2014 г. первое место занял «Интерстеллар», следом шла российская комедия «Кухня в Париже», а затем фильм «47 ронинов».

ТВ-шоу и сериалы

«Лидером в категории телевизионных шоу стал конкурс «Евровидение-2018», а из сериалов украинцев больше всего заинтересовали новые сезоны криминальной драмы «Мажор», сериала про жизнь современных школьников «Школа» и комедии «Полицейский с Рублевки»«, – говорят в компании Google.

Топ запросов в категории «ТВ-шоу года»:

Евровидение 2018

Холостяк 8

Голос країни 2018

Танці з зірками 2018

Замуж за Бузову

Лига смеха 2018

Оскар 2018

МастерШеф 8

Наречена для тата

Одруження наосліп 2018

К слову, здесь особых изменений нет. В этом списке чаще других категорий появляется исключительно украинский продукт и, естественно, мировые события, такие как Оскар или «Евровидение».

В прошлом году на первом месте оказался седьмой сезон телешоу «Холостяк», следом было «Евровидение 2017», а на третьем месте разместился «Голос страны» 2017.

Что касается сериалов, здесь картина не слишком радужная. Украинцы по-прежнему из года в год чаще всего ищут именно российские сериалы.

Топ запросов в категории «Сериал года»:

Мажор 3 сезон

Школа 2 сезон

Полицейский с Рублёвки 3 сезон

Домашний арест

Ивановы-Ивановы 3 сезон

Молодежка 5 сезон

Гранд Лион

Ольга 3 сезон

Ривердейл

Дві матері

В 2017 г. на первом месте традиционно оказался «Физрук», который исчез из топов в этом году, т.к. производство сериала прекратили. На втором месте была нашумевшая «Игра престолов», а на третьем еще один российский сериал «Ольга».

Покупка года

Так, еще в 2016 г. лидерами в это номинации стал газобетон, пуховик, квартира и щенок мопса, то в уже 2017 г. украинцы хотели купить билеты на поезд, седьмой iPhone и волчок Бейблэйд.

Уже в 2018 г. волчки Бейблэйд вырвались на первое место, а новый iPhone упали аж на 9, оказавшись рядом с резиновыми сапогами.

Топ запросов в категории «Покупка года»:

Бейблэйд

Т2

Укрзалізниця билеты

МАУ билет

Iqos

Биткоин

Колонка jbl

Беспроводные наушники

iPhone 8

Резиновые сапоги

Вопрос: «Чому?/Почему?»

В 2016 г. украинцев больше всего интересовало зачем коту усы, а также «зачем нужно высшее образование» и «зачем вяжут красную нитку на руку». Годом позже наши соотечественники уже искали почему «не работает вк», «подорожал газ», а «Малахов ушел с Первого канала».

В этом году украинцев больше всего волновало почему «задерживают пенсию», «мясо коровы называют говядиной» и «нет связи МТС».

задерживают пенсию

мясо коровы называется говядиной

нет связи МТС

в Одессе желтый снег

вянут перцы в теплице

задерживают детские пособия

отекают ноги

мундиаль так называется

Украина не голосует на Евровидении

Пасха в разные дни

Вопрос: «Що таке?/Что такое?»

Больше всего в 2018 г. украинцев волновало, что такое биткоин, корь и томос. К слову, биткоин был и в топах прошлого года, правда, только на четвертом месте, т.к. лидером тогда стал спиннер.

Биткоин

Корь

Томос

Реинтеграция

NFC

Криптовалюта

Эщкере

Чсв

Дифтерия

Томбой

А вот в 2016 г. украинцы больше всего хотели узнать, что такое високосный год, тян, гомункул, дратути и лабутены.

Вопрос: «Як?/Как?»

Если в 2017 г. украинцы искали как обойти блокировку ВКонтакте, то в 2018 г. все интересуются как же удалить соцсети.

скачать видео с ютуб

сделать слайм

удалить инстаграм

подключить Т2

заработать деньги в интернете

ухаживать за орхидеей

покрасить яйца на Пасху

зайти в ВК

дозвониться оператору Киевстар

как удалить фейсбук

В 2016 г. больше всего украинцев волновал вопрос, как же похудеть. Собственно говоря, как «скачать с ютуба» было на втором месте, на третьем тогда оказался почти философский вопрос – «как бросить курить».

Анастасия Ищенко, «Сегодня»