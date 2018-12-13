также в разделеСтатьи
Макрон vs Путин: российский след французских протестов 111
Претенденты на Киевский престол. Кто возглавит независимую украинскую церковь 421
Знаменитые дома: двухэтажный кэмпер, особняк наркобаронов и самый дорогой в мире частный дом 74
Гнев «желтых жилетов»: 7 вещей, которые объясняют протесты во Франции 154
«Это война, горячая война!»: в Госдепе изложили свое видение новой волны российской агрессии 125
Сломанный «барометр» от «Януса» и «SOCIS» 158
Зицпредседатель Фукс: сядет ли один за всех? 273
Олег Бахматюк пробил дно в долговой яме 1073
Хозяева своей жизни 114
Дома знаменитостей: Домашний аквапарк, огромный технологический особняк и дом, которого нет 125
Решительная деолигархизация: как Налоговая спасала миллиардеров 259
Опыт введения особых режимов за рубежом: от Варшавы до Оттавы 209
Со дна Азовского моря еще могут постучать: как военное положение повлияет на экономику страны 314
В Украине начало действовать военное положение: что меняется для украинцев и какие права «железно» сохраняются 550
Что такое военное положение, как оно может повлиять на будущие выборы, работу СМИ и мои права? 738
Дома знаменитостей: Жилье короля, центр империи «зайчиков» и самый красивый дом Нью-Йорка 121
Рассветные риски. Какие подводные камни содержит принятый госбюджет 190
«Черная пятница», «киберпонедельник» и другие. Как уберечь себя от обмана 167

Ежегодно компания Google публикует топ самых популярных запросов в сети. Так, из года в год украинцы чаще всего ищут российские сериалы, ТВ-шоу, спортивные события и т.д. Сайт «Сегодня» решил сравнить, как менялись поисковые интересы украинцев за последние годы.

Как отмечает директор компании Google Украина Дмитрий Шоломко, основные тренды остаются неизменными уже длительное время, но в этом году топ запросов сильно отличался от того, что было ранее.

Самым популярным запросом этого года среди украинцев стал чемпионат мира по футболу 2018 г., который проходил в России. К слову, на украинских телеканалах это спортивное событие не транслировали, а в социальных сетях украинцы активно писали о том, что они массово бойкотируют ЧМ-2018; как видим, по поисковым запросам дела обстоят иначе. На втором месте по популярности оказался опять же российский криминальный сериал «Мажор», на третьем – «Евровидение», которое стабильно остается во всех топах. Четвертое место занял сериал украинского производства «Школа», а на пятом месте снова российский продукт – «Полицейский с Рублевки».

Топ самых популярных запросов выглядит так:

  • ЧМ 2018
  • Мажор 3 сезон
  • Евровидение 2018
  • Школа 2 сезон
  • Полицейский с Рублёвки 3 сезон
  • Кемерово
  • Фильмы 2018
  • Марина Поплавская
  • Холостяк 8
  • Олимпиада 2018

А вот, например, в прошлом году в первую пятерку популярных запросов вошел сериал «Физрук», телешоу «Холостяк», неожиданным стало то, что украинцы часто искали информацию о НАЗК, т.к. политика очень редко попадает в такие рейтинги, на четвертом месте были фильмы 2017 г., а на пятом – анонимайзер.

В 2016 г. на первом месте по запросам было Евро 2016, на втором традиционно оказался сериал «Физрук», 3 сезон, на третьем месте – «Мажор», 2 сезон. На четвертом месте оказалось «Евровидение 2016», а на пятом кинокомикс «Отряд самоубийц».

А вот в 2015 г. лидером был запрос «новости Донецка», правда, уже на втором месте располагался фильм «50 оттенков серого», а на третьем – Жанна Фриске, которая умерла в том году. В 2014 г. топ запросов выглядел более чем странно, если учесть события того времени. Поисковым лидером тогда стал «Физрук», а вот на втором и третьем местах расположились СМИ – Громадське ТВ и 5 канал.

Персона года

«В категории «Персона» украинцы чаще всего искали информацию о трагически погибшей актрисе «Дизель Шоу» Марине Поплавской. Кроме того, в 2018 году украинцы искали информацию о Егоре Криде, Иосифе Кобзоне, Борисе Апреле/Зиандже, американском репере Xxxtentacion и выдающемся ученом Стивене Хокинге, а также о Меган Маркл», – отмечают в компании Google.

Топ запросов в категории «Персона года»:

  • Марина Поплавская
  • Егор Крид
  • Иосиф Кобзон
  • Борис Апрель/Зианджа
  • Xxxtentacion
  • Стивен Хокинг
  • Меган Маркл
  • Александр Усик
  • Александр Захарченко
  • Надежда Савченко

А вот в прошлом году тройку лидеров заняли исключительно люди из России, на первом месте была Диана Шурыгина, скандал с изнасилованием которой растиражировали средства массовой информации в РФ. На втором и третьем месте были Михаил Задорнов и Дмитрий Марьянов, которые скончались в том году.

В 2016 г. первое место заняла Джамала (победительница Евровидения 2016), на втором был Дональд Трамп (в 2016-м году кандидат в президенты США), а на третьем пропавший водитель BlaBlaCar Тарас Позняков. В 2015 г. лидером рейтинга стала Жанна Фриске, за ней шли разбившийся в ДТП Кузьма Скрябин и убитый Олесь Бузина.

В 2014 г. топ возглавил беглый президент Виктор Янукович, за ним снова шла Жанна Фриске, а на третьем месте был победитель президентских выборов Петр Порошенко.

Фильм года

В категории «Фильм года» первое место занял кинокомикс «Веном», в котором главную роль сыграл Том Харди. На втором был мультфильм «Монстры на каникулах 3», а замыкало тройку продолжение известной мелодрамы – «50 оттенков свободы».

На четвертом месте оказался культовый супергеройский фильм от Marvel  «Мстители: Война бесконечности», а на пятом было творение этой же компании – «Дэдпул 2».

Топ запросов в категории «Фильм года»:

  • Веном
  • Монстры на каникулах 3
  • 50 оттенков свободы
  • Мстители: Война бесконечности
  • Дэдпул 2
  • Джуманджи. Зов джунглей
  • Тихоокеанский рубеж 2
  • Фантастические твари: Преступления Гриндельвальда
  • Красотка на всю голову
  • Скажене весілля

В прошлом году кинокомиксы заняли не такие высоки позиции, уступив место другим фильмам. Тогда на первом месте была картина «Форсаж 8», на втором «Пираты карибского моря 5», а на третьем мультфильм «Гадкий я 3».

В 2016 г. украинцы чаще всего искали кинокомикс «Отряд самоубийц», за ним фильм «Дэдпул», а на третьем месте была картина, за которую Леонардо Ди Каприо получил свой заветный Оскар – «Выживший».

В 2015 г. снова лидировали «50 оттенков серого», «Форсаж 7» был на втором месте, а на третьем – российская картина «Левиафан» от режиссера Андрея Звягинцева. В 2014 г. первое место занял «Интерстеллар», следом шла российская комедия «Кухня в Париже», а затем фильм «47 ронинов».

ТВ-шоу и сериалы

«Лидером в категории телевизионных шоу стал конкурс «Евровидение-2018», а из сериалов украинцев больше всего заинтересовали новые сезоны криминальной драмы «Мажор», сериала про жизнь современных школьников «Школа» и комедии «Полицейский с Рублевки»«, – говорят в компании Google.

Топ запросов в категории «ТВ-шоу года»:

  • Евровидение 2018
  • Холостяк 8
  • Голос країни 2018
  • Танці з зірками 2018
  • Замуж за Бузову
  • Лига смеха 2018
  • Оскар 2018
  • МастерШеф 8
  • Наречена для тата
  • Одруження наосліп 2018

К слову, здесь особых изменений нет. В этом списке чаще других категорий появляется исключительно украинский продукт и, естественно, мировые события, такие как Оскар или «Евровидение».

В прошлом году на первом месте оказался седьмой сезон телешоу «Холостяк», следом было «Евровидение 2017», а на третьем месте разместился «Голос страны» 2017.

Что касается сериалов, здесь картина не слишком радужная. Украинцы по-прежнему из года в год чаще всего ищут именно российские сериалы.

Топ запросов в категории «Сериал года»:

  • Мажор 3 сезон
  • Школа 2 сезон
  • Полицейский с Рублёвки 3 сезон
  • Домашний арест
  • Ивановы-Ивановы 3 сезон
  • Молодежка 5 сезон
  • Гранд Лион
  • Ольга 3 сезон
  • Ривердейл
  • Дві матері

В 2017 г. на первом месте традиционно оказался «Физрук», который исчез из топов в этом году, т.к. производство сериала прекратили. На втором месте была нашумевшая «Игра престолов», а на третьем еще один российский сериал «Ольга».

Покупка года

Так, еще в 2016 г. лидерами в это номинации стал газобетон, пуховик, квартира и щенок мопса, то в уже 2017 г. украинцы хотели купить билеты на поезд, седьмой iPhone и волчок Бейблэйд.

Уже в 2018 г. волчки Бейблэйд вырвались на первое место, а новый iPhone упали аж на 9, оказавшись рядом с резиновыми сапогами.

Топ запросов в категории «Покупка года»:

  • Бейблэйд
  • Т2
  • Укрзалізниця билеты
  • МАУ билет
  • Iqos
  • Биткоин
  • Колонка jbl
  • Беспроводные наушники
  • iPhone 8
  • Резиновые сапоги

Вопрос: «Чому?/Почему?»

В 2016 г. украинцев больше всего интересовало зачем коту усы, а также «зачем нужно высшее образование» и «зачем вяжут красную нитку на руку». Годом позже наши соотечественники уже искали почему «не работает вк», «подорожал газ», а «Малахов ушел с Первого канала».

В этом году украинцев больше всего волновало почему «задерживают пенсию», «мясо коровы называют говядиной» и «нет связи МТС».

задерживают пенсию

мясо коровы называется говядиной

нет связи МТС

в Одессе желтый снег

вянут перцы в теплице

задерживают детские пособия

отекают ноги

мундиаль так называется

Украина не голосует на Евровидении

Пасха в разные дни

Вопрос: «Що таке?/Что такое?»

Больше всего в 2018 г. украинцев волновало, что такое биткоин, корь и томос. К слову, биткоин был и в топах прошлого года, правда, только на четвертом месте, т.к. лидером тогда стал спиннер.

  • Биткоин
  • Корь
  • Томос
  • Реинтеграция
  • NFC
  • Криптовалюта
  • Эщкере
  • Чсв
  • Дифтерия
  • Томбой

А вот в 2016 г. украинцы больше всего хотели узнать, что такое високосный год, тян, гомункул, дратути и лабутены.

Вопрос: «Як?/Как?»

Если в 2017 г. украинцы искали как обойти блокировку ВКонтакте, то в 2018 г. все интересуются как же удалить соцсети.

  • скачать видео с ютуб
  • сделать слайм
  • удалить инстаграм
  • подключить Т2
  • заработать деньги в интернете
  • ухаживать за орхидеей
  • покрасить яйца на Пасху
  • зайти в ВК
  • дозвониться оператору Киевстар
  • как удалить фейсбук

В 2016 г. больше всего украинцев волновал вопрос, как же похудеть. Собственно говоря, как «скачать с ютуба» было на втором месте, на третьем тогда оказался почти философский вопрос – «как бросить курить». 

Анастасия Ищенко, «Сегодня»
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/осень
1560 грн.
21
Теги