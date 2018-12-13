Ежегодно компания Google публикует топ самых популярных запросов в сети. Так, из года в год украинцы чаще всего ищут российские сериалы, ТВ-шоу, спортивные события и т.д. Сайт «Сегодня» решил сравнить, как менялись поисковые интересы украинцев за последние годы.
Как отмечает директор компании Google Украина Дмитрий Шоломко, основные тренды остаются неизменными уже длительное время, но в этом году топ запросов сильно отличался от того, что было ранее.
Самым популярным запросом этого года среди украинцев стал чемпионат мира по футболу 2018 г., который проходил в России. К слову, на украинских телеканалах это спортивное событие не транслировали, а в социальных сетях украинцы активно писали о том, что они массово бойкотируют ЧМ-2018; как видим, по поисковым запросам дела обстоят иначе. На втором месте по популярности оказался опять же российский криминальный сериал «Мажор», на третьем – «Евровидение», которое стабильно остается во всех топах. Четвертое место занял сериал украинского производства «Школа», а на пятом месте снова российский продукт – «Полицейский с Рублевки».
Топ самых популярных запросов выглядит так:
- ЧМ 2018
- Мажор 3 сезон
- Евровидение 2018
- Школа 2 сезон
- Полицейский с Рублёвки 3 сезон
- Кемерово
- Фильмы 2018
- Марина Поплавская
- Холостяк 8
- Олимпиада 2018
А вот, например, в прошлом году в первую пятерку популярных запросов вошел сериал «Физрук», телешоу «Холостяк», неожиданным стало то, что украинцы часто искали информацию о НАЗК, т.к. политика очень редко попадает в такие рейтинги, на четвертом месте были фильмы 2017 г., а на пятом – анонимайзер.
В 2016 г. на первом месте по запросам было Евро 2016, на втором традиционно оказался сериал «Физрук», 3 сезон, на третьем месте – «Мажор», 2 сезон. На четвертом месте оказалось «Евровидение 2016», а на пятом кинокомикс «Отряд самоубийц».
А вот в 2015 г. лидером был запрос «новости Донецка», правда, уже на втором месте располагался фильм «50 оттенков серого», а на третьем – Жанна Фриске, которая умерла в том году. В 2014 г. топ запросов выглядел более чем странно, если учесть события того времени. Поисковым лидером тогда стал «Физрук», а вот на втором и третьем местах расположились СМИ – Громадське ТВ и 5 канал.
Персона года
«В категории «Персона» украинцы чаще всего искали информацию о трагически погибшей актрисе «Дизель Шоу» Марине Поплавской. Кроме того, в 2018 году украинцы искали информацию о Егоре Криде, Иосифе Кобзоне, Борисе Апреле/Зиандже, американском репере Xxxtentacion и выдающемся ученом Стивене Хокинге, а также о Меган Маркл», – отмечают в компании Google.
Топ запросов в категории «Персона года»:
- Марина Поплавская
- Егор Крид
- Иосиф Кобзон
- Борис Апрель/Зианджа
- Xxxtentacion
- Стивен Хокинг
- Меган Маркл
- Александр Усик
- Александр Захарченко
- Надежда Савченко
А вот в прошлом году тройку лидеров заняли исключительно люди из России, на первом месте была Диана Шурыгина, скандал с изнасилованием которой растиражировали средства массовой информации в РФ. На втором и третьем месте были Михаил Задорнов и Дмитрий Марьянов, которые скончались в том году.
В 2016 г. первое место заняла Джамала (победительница Евровидения 2016), на втором был Дональд Трамп (в 2016-м году кандидат в президенты США), а на третьем пропавший водитель BlaBlaCar Тарас Позняков. В 2015 г. лидером рейтинга стала Жанна Фриске, за ней шли разбившийся в ДТП Кузьма Скрябин и убитый Олесь Бузина.
В 2014 г. топ возглавил беглый президент Виктор Янукович, за ним снова шла Жанна Фриске, а на третьем месте был победитель президентских выборов Петр Порошенко.
Фильм года
В категории «Фильм года» первое место занял кинокомикс «Веном», в котором главную роль сыграл Том Харди. На втором был мультфильм «Монстры на каникулах 3», а замыкало тройку продолжение известной мелодрамы – «50 оттенков свободы».
На четвертом месте оказался культовый супергеройский фильм от Marvel «Мстители: Война бесконечности», а на пятом было творение этой же компании – «Дэдпул 2».
Топ запросов в категории «Фильм года»:
- Веном
- Монстры на каникулах 3
- 50 оттенков свободы
- Мстители: Война бесконечности
- Дэдпул 2
- Джуманджи. Зов джунглей
- Тихоокеанский рубеж 2
- Фантастические твари: Преступления Гриндельвальда
- Красотка на всю голову
- Скажене весілля
В прошлом году кинокомиксы заняли не такие высоки позиции, уступив место другим фильмам. Тогда на первом месте была картина «Форсаж 8», на втором «Пираты карибского моря 5», а на третьем мультфильм «Гадкий я 3».
В 2016 г. украинцы чаще всего искали кинокомикс «Отряд самоубийц», за ним фильм «Дэдпул», а на третьем месте была картина, за которую Леонардо Ди Каприо получил свой заветный Оскар – «Выживший».
В 2015 г. снова лидировали «50 оттенков серого», «Форсаж 7» был на втором месте, а на третьем – российская картина «Левиафан» от режиссера Андрея Звягинцева. В 2014 г. первое место занял «Интерстеллар», следом шла российская комедия «Кухня в Париже», а затем фильм «47 ронинов».
ТВ-шоу и сериалы
«Лидером в категории телевизионных шоу стал конкурс «Евровидение-2018», а из сериалов украинцев больше всего заинтересовали новые сезоны криминальной драмы «Мажор», сериала про жизнь современных школьников «Школа» и комедии «Полицейский с Рублевки»«, – говорят в компании Google.
Топ запросов в категории «ТВ-шоу года»:
- Евровидение 2018
- Холостяк 8
- Голос країни 2018
- Танці з зірками 2018
- Замуж за Бузову
- Лига смеха 2018
- Оскар 2018
- МастерШеф 8
- Наречена для тата
- Одруження наосліп 2018
К слову, здесь особых изменений нет. В этом списке чаще других категорий появляется исключительно украинский продукт и, естественно, мировые события, такие как Оскар или «Евровидение».
В прошлом году на первом месте оказался седьмой сезон телешоу «Холостяк», следом было «Евровидение 2017», а на третьем месте разместился «Голос страны» 2017.
Что касается сериалов, здесь картина не слишком радужная. Украинцы по-прежнему из года в год чаще всего ищут именно российские сериалы.
Топ запросов в категории «Сериал года»:
- Мажор 3 сезон
- Школа 2 сезон
- Полицейский с Рублёвки 3 сезон
- Домашний арест
- Ивановы-Ивановы 3 сезон
- Молодежка 5 сезон
- Гранд Лион
- Ольга 3 сезон
- Ривердейл
- Дві матері
В 2017 г. на первом месте традиционно оказался «Физрук», который исчез из топов в этом году, т.к. производство сериала прекратили. На втором месте была нашумевшая «Игра престолов», а на третьем еще один российский сериал «Ольга».
Покупка года
Так, еще в 2016 г. лидерами в это номинации стал газобетон, пуховик, квартира и щенок мопса, то в уже 2017 г. украинцы хотели купить билеты на поезд, седьмой iPhone и волчок Бейблэйд.
Уже в 2018 г. волчки Бейблэйд вырвались на первое место, а новый iPhone упали аж на 9, оказавшись рядом с резиновыми сапогами.
Топ запросов в категории «Покупка года»:
- Бейблэйд
- Т2
- Укрзалізниця билеты
- МАУ билет
- Iqos
- Биткоин
- Колонка jbl
- Беспроводные наушники
- iPhone 8
- Резиновые сапоги
Вопрос: «Чому?/Почему?»
В 2016 г. украинцев больше всего интересовало зачем коту усы, а также «зачем нужно высшее образование» и «зачем вяжут красную нитку на руку». Годом позже наши соотечественники уже искали почему «не работает вк», «подорожал газ», а «Малахов ушел с Первого канала».
В этом году украинцев больше всего волновало почему «задерживают пенсию», «мясо коровы называют говядиной» и «нет связи МТС».
задерживают пенсию
мясо коровы называется говядиной
нет связи МТС
в Одессе желтый снег
вянут перцы в теплице
задерживают детские пособия
отекают ноги
мундиаль так называется
Украина не голосует на Евровидении
Пасха в разные дни
Вопрос: «Що таке?/Что такое?»
Больше всего в 2018 г. украинцев волновало, что такое биткоин, корь и томос. К слову, биткоин был и в топах прошлого года, правда, только на четвертом месте, т.к. лидером тогда стал спиннер.
- Биткоин
- Корь
- Томос
- Реинтеграция
- NFC
- Криптовалюта
- Эщкере
- Чсв
- Дифтерия
- Томбой
А вот в 2016 г. украинцы больше всего хотели узнать, что такое високосный год, тян, гомункул, дратути и лабутены.
Вопрос: «Як?/Как?»
Если в 2017 г. украинцы искали как обойти блокировку ВКонтакте, то в 2018 г. все интересуются как же удалить соцсети.
- скачать видео с ютуб
- сделать слайм
- удалить инстаграм
- подключить Т2
- заработать деньги в интернете
- ухаживать за орхидеей
- покрасить яйца на Пасху
- зайти в ВК
- дозвониться оператору Киевстар
- как удалить фейсбук
В 2016 г. больше всего украинцев волновал вопрос, как же похудеть. Собственно говоря, как «скачать с ютуба» было на втором месте, на третьем тогда оказался почти философский вопрос – «как бросить курить».
Анастасия Ищенко, «Сегодня»
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