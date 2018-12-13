47 народных депутатов попросили Конституционный суд признать незаконным постановление Верховной Рады, которая поддержала обращение президента Петра Порошенко о предоставлении автокефалии Украинской Православной Церкви.
Фото: ccu.gov.ua
Представление нардепов зарегистрировано на сайте суда, сообщает «Украинская правда».
Уполномоченными выбрали двух представителей "Оппозиционного блока" Вадима Новинского и Александра Долженкова.
"Поддержка Верховной Радой Украины такого обращения... нивелирует религиозную свободу и межконфессиональный мир в Украине, нарушает права и свободы граждан, в частности конституционное право на свободу мировоззрения и вероисповедания и является прямым вмешательством государства в церковные дела", – говорится в представлении.
Большинство подписантов – члены "Оппозиционного блока".
Также представление поддержали внефракционные депутаты.
Народные избранники подчеркивают, что Украина является светским государством и должна быть нейтральной, беспристрастной к любым разновидностям веры.
По их мнению, особое отношение государства к любой религии будет нарушением Конституции.
Депутаты утверждают, что сама УПЦ не обращалась к Вселенскому Патриарху и не уполномочивала на это ни президента, ни парламент.
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