47 народных депутатов попросили Конституционный суд признать незаконным постановление Верховной Рады, которая поддержала обращение президента Петра Порошенко о предоставлении автокефалии Украинской Православной Церкви.

Фото: ccu.gov.ua

Представление нардепов зарегистрировано на сайте суда, сообщает «Украинская правда».

Уполномоченными выбрали двух представителей "Оппозиционного блока" Вадима Новинского и Александра Долженкова.

"Поддержка Верховной Радой Украины такого обращения... нивелирует религиозную свободу и межконфессиональный мир в Украине, нарушает права и свободы граждан, в частности конституционное право на свободу мировоззрения и вероисповедания и является прямым вмешательством государства в церковные дела", – говорится в представлении.

Большинство подписантов – члены "Оппозиционного блока".

Также представление поддержали внефракционные депутаты.

Народные избранники подчеркивают, что Украина является светским государством и должна быть нейтральной, беспристрастной к любым разновидностям веры.

По их мнению, особое отношение государства к любой религии будет нарушением Конституции.

Депутаты утверждают, что сама УПЦ не обращалась к Вселенскому Патриарху и не уполномочивала на это ни президента, ни парламент.