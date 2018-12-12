Кабинет Министров уволил Алексея Кудрявцева с поста председателя Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины, сообщает пресс-служба ГАСИ.

Комментируя свое увольнение, Кудрявцев опроверг информацию, что он устроился в ГАСИ по поддельному диплому. «Убежден, все инсинуации вокруг якобы моего несуществующего диплома являются сфабрикованной кампанией для возвращения коррупционных схем в сфере строительства… Я предоставил все доказательства, свидетельствующие, что я не нарушал закон и, идя на государственную службу, имел нужное украинское образование», – подчеркнул он.

«Однако правительство приняло решение о моем увольнении. Я не буду комментировать это решение. Ведь главное это не должность, а чтобы начатые в области строительства реформы не остановились и были полностью реализованы», – подытожил Кудрявцев.