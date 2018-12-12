Около тонны шоколада вылилось на улицу из-за переполненности резервуара для его хранения на шоколадной фабрике западногерманского города Вестеннен.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на издание Westfalenpost.

Пожарный департамент города Верль получил необычный вызов в понедельник вечером. В частности, пожарным сообщили, что на фабрике Dreimeister Spezialitäten произошла утечка шоколада.

От контакта с холодной поверхностью тротуара молочный шоколад быстро затвердел.

«Резервуар для шоколада в здании фабрики переполнился, и его содержание вылилось на улицу. Это создало значительную проблему для движения транспорта», - сообщили в пожарном департаменте.

Около 25 пожарных в течение двух часов отчищали улицу от шоколада с помощью горячей воды.

На фабрике сообщили, что к обычному режиму работы она вернется в среду. По словам директора фабрики Маркуса Лаки, если бы авария произошла ближе к Рождеству, это было бы настоящей катастрофой.