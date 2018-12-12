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Суд заочно приговорил к 2 годам лишения свободы жителя Тернополя Евгения Фука за распространение в социальной сети «Вконтакте» призывов к России начать военную агрессию в отношении Украины.

Об этом говорится в приговоре суда от 5 декабря, передают Українськi Новини.

Указано, что 34-летний уроженец Ростовской области России Фук до 24 января 2017 года проживал в центре Тернополя и работал программистом.

В период с 12 мая по 22 июня 2015 года обвиняемый в социальной сети «ВКонтакте»  создал личный аккаунт, через который сознательно размещал публичные призывы к свержению конституционного строя в Украине.

Так, Фук на «стене» своей страницы умышленно распространил для ознакомления публикации, в которых содержатся призывы к Российской Федерации осуществить военную агрессию в отношении Украины и таким образом свергнуть ее конституционный строй.

В частности, в размещенных публикациях от 22 июня 2015 года содержится высказывание: «Россия должна бороться за то, чтобы никакой Украины на ее границах не было, а была Новороссия и Малороссия».

Также он активно репостил сепаратистские публикации с сайта Sharij.net.

Более того, установлено, что подсудимый скорее всего примкнул к боевикам самопровозглашенных «республик» на Донбассе, так как в частной переписке, исследованной в суде, он выражал такое намерение.

Суд признал Фука виновным и приговорил к 2 годам лишения свободы без конфискации имущества.
ForUm

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