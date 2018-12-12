11 декабря российские оккупационные войска 11 раз нарушили режим прекращения огня, продолжая применять запрещенное вооружение, сообщает пресс-центр ООС.

В частности, враг открывал огонь из минометов калибра 82 мм по позициям Объединенных сил недалеко от населенного пункта Опытное на донецком направлении.

Также российские оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по населенным пунктам Зайцево на горловском направлении, Марьинка, Красногоровка, Невельске, Новомихайловка, Славное, Северное – на Донецком направлении и по населенному пункту Чермалык на мариупольском направлении.

Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных.

В ходе боевых действий двое военнослужащих получили ранения.

За текущие сутки враг провел один обстрел населенного пункта Тарамчук на донецком направлении. Тяжелое вооружение не применялось. Потерь среди личного состава нет.

По данным разведки, в течение 11 декабря, 1 оккупанта уничтожили, еще 5 – ранены.