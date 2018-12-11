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В  полиции Одессы заявили, что правоохранители действовали согласно судебному решению об открытии исполнительного производства по спору в отношении руководства Одесского Национального медицинского университета, которое вступило в силу. Соответствующее заявление распространила пресс-служба облглавка.

Так, 10 декабря, представители Национальной полиции в Одесской области обеспечили доступ судебных исполнителей в помещение Одесского Национального медицинского университета, где они озвучили исполнительное приписание по решению суда.

«После этого сотрудники полиции покинули территорию заведения. Поэтому к тем событиям, которые имели место в дальнейшем в стенах университета, полиция отношения не имеет», - заявили в облглавке.

В то же время полицейские действовали в соответствии с Постановлением о привлечении сотрудников полиции к проведению исполнительных действий от 7 декабря 2018, которое было направлено ​​к выполнению в Главное управление Национальной полиции в Одесской области Вторым Приморским отделом государственной исполнительной службы города.

Национальная полиция призывает все стороны решать споры гражданско-правовых отношений в судебном порядке. Ведь в данном случае - есть действующее судебное решение и открыто исполнительное производство. Его исполнение было обеспечено сотрудниками полиции в установленном законом порядке.

Доступ судебных исполнителей в помещение Одесского вуза был обеспечен полицией по судебным решением.

Напомним, в Минздраве заявили, что представители Нацполиции в Одесской области в ответ на официальное заявление Минздрава Украины о захвате администрации ОНМедУ, опубликованное 10 декабря, предоставили ложные комментарии.
ForUm

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