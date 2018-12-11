В Одессе из-за осложнений от кори умер годовалый ребенок.

Как сообщили в департаменте здравоохранения Одесского городского совета, 11 декабря в Одесской городской инфекционной больнице умер мальчик, 2017 года рождения, передает УНИАН.

«Ребенок – житель Одессы, 1 год 3 месяца, смерть наступила в результате коревой пневмонии. На момент поступления в больницу имелась информация о предварительном контакте с больным корью», - сообщили в департаменте.

Отмечается, что ранее ребенок заболел бронхитом, из-за чего проходил лечение в другом лечебном учреждении (в Суворовском районе Одессы), где у него был контакт с больным корью. Затем его направили в инфекционную клиническую больницу, где диагностировали двухстороннее воспаление легких. По данным представителя департамента, в результате заражения вирусом кори у мальчика началась повторная пневмония, приведшая к смерти. Отмечается, что ребенок не проходил плановую вакцинацию.

Ранее сообщалось, что с начала 2018 года в Украине корью заболели 44386 человек. От осложнений кори умерли 15 человек (4 взрослых и 11 детей).