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Представители Нацполиции в Одесской области в ответ на официальное заявление Минздрава Украины о захвате администрации ОНМедУ, опубликованное 10 декабря,предоставили ложные комментарии, которые могут свидетельствовать или о некомпетентности сотрудников Нацполиции, или об их ангажированности. Об этом заявила пресс-служба Минздрава.

Представители Нацполиции заявили, что захвата ОНМедУ 10 декабря якобы не было, зато объяснили, что такие действия были исполнением производства суда, а лица, захватившие здание, были госисполнителями.

Такая информация не соответствует действительности, подчеркнули в Минздраве.

Так, 10 декабря государственные исполнители прибыли в сопровождении частной охраны «Феникс».

«Захват здания университета происходил сотрудниками частной охранной компании «Феникс», которые блокировали вход и препятствовали доступу сотрудников университета на рабочие места. За этими событиями наблюдали представители Нацполиции в Одесской области. Об этом свидетельствует не только официальное обращение и.о. ректора Константина Аймедова в Минздрав Украины, а также многочисленные фото- и видеодоказательства», - подчеркнули в ведомстве.

Государственные исполнительные службы не уполномочены осуществлять захват административных зданий с применением частных охранных фирм.

Об осуществлении любых исполнительных производств в государственном университете, в частности, о планах захвата и блокировки университета государственные исполнители обязаны были сообщить Минздраву как основателю и владельцу государственного университета, но пока любая информация по этому поводу в министерстве отсутствует.
ForUm

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