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После инцидента с захватом украинских кораблей в Керченском проливе Россией Турция начала строительство военно-морской базы на черноморском побережье. 

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на турецкую газету Milliyet.

Базу обустроят в 150 километрах от границы с Грузией в районе населенного пункта Сюрмене.

Как отмечают в статье, план построить военный центр на Черном море приобрел особую актуальность именно после захвата украинских кораблей в Керченском проливе и открытия «Турецкого потока».

Вместе с тем, пишут, что Турция якобы вынашивала эту идею еще со времен Холодной войны. Власти страны хотят, чтобы корабли военной базы патрулировали восточную часть Черного моря, мол, это будет стимулировать развитие всего северо-востока Турции.
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