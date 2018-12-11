После инцидента с захватом украинских кораблей в Керченском проливе Россией Турция начала строительство военно-морской базы на черноморском побережье.



Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на турецкую газету Milliyet.

Базу обустроят в 150 километрах от границы с Грузией в районе населенного пункта Сюрмене.

Как отмечают в статье, план построить военный центр на Черном море приобрел особую актуальность именно после захвата украинских кораблей в Керченском проливе и открытия «Турецкого потока».

Вместе с тем, пишут, что Турция якобы вынашивала эту идею еще со времен Холодной войны. Власти страны хотят, чтобы корабли военной базы патрулировали восточную часть Черного моря, мол, это будет стимулировать развитие всего северо-востока Турции.