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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что на данный момент тяжело оценивать, насколько вероятной является реализация идеи «плана Маршалла» (долгосрочного плана поддержки Украины. – Ред.) в нашей стране.

Об этом он сказал во время конференции «Новая индустриализация: совместные действия правительства и бизнеса», сообщает УНИАН.

«Я считаю, что мы пока только на этом пути. Я считаю, что мы можем по нему идти, но вероятность его пока тяжело оценивать», - сказал он.

По словам премьера, подобный план в виде масштабных инвестиций в развитие инфраструктуры и кредитование реального сектора мог бы принести пользу Украине. «Такой план был бы достаточно прогрессивным решением, единственное – необходимо определить его параметры», - добавил он. 

Напомним, подготовленный представителями Сейма Литвы «Новый европейский план для Украины» (так называемый «план Маршалла» для Украины) предусматривает как минимум 5 миллиардов евро ежегодной поддержки от Европейского Союза на реформы, направленные на экономический рост и развитие. 

Еврокомиссар Йоханнес Хан скептически оценивает потребность в одобрении «плана Маршалла».
ForUm

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