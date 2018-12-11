свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии с 23 ноября по 3 декабря, сообщает Gazeta.ua.
Если бы выборы президента состоялись в ноябре и респонденты должны были выбирать из 37 фамилий кандидатов, то рейтинг политиков в первом туре выглядел бы так:
1. Юлия Тимошенко - 11,9%
2. Владимир Зеленский - 8,2%
3. Петр Порошенко - 6,5%
4. Юрий Бойко - 6,2%
5. Олег Ляшко - 4,9%
6. Анатолий Гриценко - 4,6%
7. Евгений Мураев - 2,3%
8. Александр Шевченко - 2,2%
9. Святослав Вакарчук - 2,1%
10. Андрей Садовый - 1,3%.
Не будут голосовать 9,3% опрошенных.
Социологи опросили 2000 респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях, за исключением оккупированных Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время