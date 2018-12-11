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свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии с 23 ноября по 3 декабря, сообщает Gazeta.ua.

Если бы выборы президента состоялись в ноябре и респонденты должны были выбирать из 37 фамилий кандидатов, то рейтинг политиков в первом туре выглядел бы так:

1. Юлия Тимошенко - 11,9%

2. Владимир Зеленский - 8,2%

3. Петр Порошенко - 6,5%

4. Юрий Бойко - 6,2%

5. Олег Ляшко - 4,9%

6. Анатолий Гриценко - 4,6%

7. Евгений Мураев - 2,3%

8. Александр Шевченко - 2,2%

9. Святослав Вакарчук - 2,1%

10. Андрей Садовый - 1,3%.

Не будут голосовать 9,3% опрошенных.

Социологи опросили 2000 респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях, за исключением оккупированных Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей.
ForUm

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