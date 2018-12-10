Нобелевской премией мира на торжественной церемонии в Осло наградили хирурга Дэниса Муквеге из Демократической Республики Конго и правозащитницу из Ирака Надежду Мурад, сообщает Укринформ.

«10 декабря Дэнис Муквеге и Надя Мурад получили Нобелевскую премию за их усилия, направленные на прекращение использования сексуального насилия как оружия в войне и вооруженных конфликтах», - говорится в сообщении.

На мероприятии присутствовали члены норвежского правительства, а также королевской семьи.

Как известно, 63-летний врач-гинеколог Муквеге известный как основатель и директор госпиталя Панзи, в котором оказывают медицинскую помощь женщинам, ставшим жертвами групповых изнасилований. В 2008 году он стал лауреатом премии ООН по правам человека. В 2014 году получил премию имени Сахарова за работу по реабилитации женщин-жертв сексуального насилия. Также является кавалером Ордена Почетного легиона.

Мурад - иракская правозащитница езидского происхождения и посол доброй воли ООН. Она является не только свидетелем, но и жертвой насилия.

2016 году Муквеге и Мурад вошли в перечень 100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time.