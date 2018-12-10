Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал непродление Украиной договора о дружбе и сотрудничестве с Россией «проявлением неуважения к украинцам».

«Очевидно одно - вряд ли этот шаг [решение не продлять договор с РФ] можно расценивать как шаг, который в интересах украинцев - тех самых украинцев, с которыми нас связывают узы родственных и братских отношений, несмотря ни на что», - сказал он журналистам, сообщает ТАСС.

«Можно выразить только сожаление в связи с тем, что украинское руководство принимает такие опрометчивые решения, - добавил Песков. - С нашей точки зрения, это является проявлением неуважения к своему собственному народу, к его интересам».

Как ранее сообщал ForUm, 6 декабря Верховная Рада приняла Закон «О прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией».

10 декабря документ подписал Президент Петр Порошенко.