В Краматорске избили журналиста за запись на видео укладки асфальта в дождь. Об этом сообщил глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

«Кулаком по лицу от работника дорожной службы досталось Андрею Романенко - известному журналисту-фрилансеру из Краматорска. Возвращаясь домой в воскресенье, 9 декабря, около 18:00 через парк имени Пушкина, Андрей заметил, как в дождливую погоду рабочие вкладывают асфальт. Достал мобильный, предупредив, что журналист, и начал съемку, за что и пострадал», - написал он в Facebook.

«Погода выдалась дождливая, везде мокрота, поэтому асфальт практически в луже нагребали. Сами понимаете, просто не мог пройти мимо такого. Решил быстренько снять короткое видео, чтобы затем подготовить новость, - объясняет в комментарии НСЖУ Романенко. - Перекинулся несколькими словами с рабочими, и все проходило вроде бы и спокойно и мирно».

Вдруг к журналисту подошел какой-то человек, очевидно, бригадир дорожной службы или подрядчик, и потребовал, чтобы тот прекратил съемку и удалил все файлы.

«Объяснил, что работаю журналистом, готовлю новость о том, как расходуются деньги налогоплательщиков, а он препятствует моей работе, - говорит Андрей. - Но такие аргументы не слишком подействовали - этот работник стал кричать, якобы не имею права снимать людей и их работу.

Далее нападающий начал вырывать телефон и ударил журналиста кулаком в лицо. Завладев мобильным, мужчина пытался удалить все файлы.

«Однако у него это плохо получалось, и он силой заставил меня стереть все записи, - добавляет журналист. - После происшествия сразу пошел в отделение полиции и написал заявление о препятствовании журналистской деятельности - статья 171. Побои снимать не стал, ведь слишком больших поражений не претерпел. В полиции достаточно оперативно уточнили все детали, пообещали связаться со мной».