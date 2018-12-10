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Во вторник, 11 декабря, в Украину ворвется циклон южного происхождения, сообщила синоптик Наталья Диденко.

Уже завтра в южной части, особенно на юго-востоке – Приазовье – до конца суток также на востоке и в большинстве центральных областей (кроме Винничичны) синоптическая ситуация существенно осложнится.

Ожидаются дождь, местами с мокрым снегом, возможны сильные осадки, усиление северо-западного ветра до штормового, на море будет штормить, предполагается налипание мокрого снега, на дорогах – гололедица.

Остальные территории Украины пока останется во влажном туманном воздухе без существенных осадков.

Температура воздуха будет колебаться около нуля, на юге + 2 + 5, в Крыму до +7 градусов.

12 декабря циклон охватит большинство регионов Украины, кроме западных областей.

В Киеве завтра существенные осадки маловероятны, 12-13 декабря в столице погода также усложнится, будет мокрый снег, порывистый ветер и гололед.

Температура воздуха ночью до -1 градуса, днем ​​0 +1 градус.

Похолодание, которое немного подсушит дороги и воздух, придет в Украину ориентировочно с субботы, 15 декабря.
ForUm

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