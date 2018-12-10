Во вторник, 11 декабря, в Украину ворвется циклон южного происхождения, сообщила синоптик Наталья Диденко.
Уже завтра в южной части, особенно на юго-востоке – Приазовье – до конца суток также на востоке и в большинстве центральных областей (кроме Винничичны) синоптическая ситуация существенно осложнится.
Ожидаются дождь, местами с мокрым снегом, возможны сильные осадки, усиление северо-западного ветра до штормового, на море будет штормить, предполагается налипание мокрого снега, на дорогах – гололедица.
Остальные территории Украины пока останется во влажном туманном воздухе без существенных осадков.
Температура воздуха будет колебаться около нуля, на юге + 2 + 5, в Крыму до +7 градусов.
12 декабря циклон охватит большинство регионов Украины, кроме западных областей.
В Киеве завтра существенные осадки маловероятны, 12-13 декабря в столице погода также усложнится, будет мокрый снег, порывистый ветер и гололед.
Температура воздуха ночью до -1 градуса, днем 0 +1 градус.
Похолодание, которое немного подсушит дороги и воздух, придет в Украину ориентировочно с субботы, 15 декабря.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время