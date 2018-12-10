Чемпионка России по панкратиону Ирина Рыбникова трагически погибла 8 декабря в Братске, Иркутской области.

Об этом сообщают российские СМИ.

15-летняя спортсменка, по предварительной версии, погибла от удара током. Принимая ванну, девушка уронила в воду мобильный телефон, который был подключен к зарядному устройству.

«По трагической случайности ушла из жизни наша чемпионка, друг, товарищ, ученица Рыбникова Ирина. 15 лет, КМС по панкратиону, наша любимая девочка. Светлая ей память», - говорится на странице Федерации Ушу города Братска в соцсети.

Рыбникова являлась кандидатом в мастера спорта по панкратиону. Несколько месяцев назад она стала чемпионкой России, благодаря чему вошла в состав национальной сборной и готовилась к международным соревнованиям.