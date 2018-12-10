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Пограничники отделения «Косино» Мукачевского отряда задержали нарушителей, которые пытались незаконно попасть в Венгрию. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Так, во время патрулирования пограничный наряд заметил неизвестных лиц, которые быстро двигались в сторону границы. Законные требования пограничников лица проигнорировали и попытались убежать. Чтобы остановить злоумышленников, военнослужащие осуществили несколько предупредительных выстрелов. Правонарушителей задержали, никаких документов они при себе не имели и сообщили, что являются гражданами Сомали.

Во время проведения фильтрационных мероприятий выяснилось, что одного из иностранцев пограничники Мукачевского отряда уже задерживали два месяца назад.

На задержанных были составлены протоколы об административных правонарушениях. Проводятся мероприятия по установлению круга лиц, причастных к организации незаконной путешествия нелегалов.

Дальнейшую судьбу путешественников и оценку их действиям будет определять суд.
ForUm

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